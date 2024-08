Pesquisa divulgada pela TV Atalaia reforça liderança de Airton Martins na Barra

Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto CTAS e divulgada pela TV Atalaia mostra que o candidato Airton Martins (PSD) segue liderando com larga vantagem a disputa pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros. O levantamento revela ainda que ele é candidato a prefeito do município com a menor rejeição.

Airton Martins aparece na pesquisa com 54,5%, seguido de Alberto Macedo (32,7%), Danilo Segundo (2,6%), Brancos/nulos somaram 4,6%, enquanto Não sabem/Não responderam 5,6%.

Já no quesito rejeição Airton Martins aparece com apenas 10,5%, enquanto Alberto Macedo tem 25,4% e Danilo Segundo tem 41,5%. Não sabem/Não responderam teve 21,5% e Nulos/Branco 1,1%.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto CTAS entre os dias 26 e 27 de agosto e ouviu 589 eleitores. Ela está registrada na Justiça Eleitoral com o número SE-00781/2024. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

CS Assessoria & Comunicação