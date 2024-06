Pesquisa do Procon Aracaju aponta variação de preços dos laticínios

Em continuidade às ações de monitoramento do mercado, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou levantamento de preços dos produtos lácteos, na capital. Foram verificados 36 itens, nos segmentos de queijos, leites e derivados.

A coleta de dados ocorreu na terça-feira, 25, em seis estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Grageru, Jardins, Ponto Novo e Luzia. Na tabela, o consumidor poderá consultar a marca dos produtos, valores identificados no dia da pesquisa e destaques para o maior e menor preço de cada item.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, destaca a importância de consultar os preços antes de realizar as compras. “Essas informações auxiliam no planejamento das compras. Previamente, o consumidor pode identificar a média de mercado e assim avaliar as condições de compra, conforme o seu limite orçamentário. Com esse trabalho, buscamos, principalmente, estimular a prática da pesquisa como forma de promover o consumo consciente”, salientou.

Preços

Entre os itens pesquisados no segmento de queijos, por quilo, a maior variação de preços foi detectada para a muçarela de búfalo, com valores que vão de R$38,98 a R$129,90. Para o queijo coalho pré-cozido, os preços vão de R$32,29 a R$82,90. Já o provolone, apresenta preços entre R$49,98 e R$100,90. O queijo prato pode ser encontrado com menor preço de R$38,90 e maior de R$63,99.

Para os leites integrais, desnatados e semidesnatados, foram verificados preços que vão de R$4,74 a R$10,99, por litro. Entre os derivados, a manteiga com sal, 200g, aparece com valores de R$7,59 a R$13,90. Já a manteiga sem sal, 200g, aparece com preços de R$10,49 a R$17,89. O creme de leite consta na tabela com menor preço de R$3,09 e maior preço de R$4,09, enquanto o leite condensado apresenta valores entre R$4,99 e R$6,99.

Veja aqui a tabela completa.

Arte: Ascom / Semdec