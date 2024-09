Pesquisa Inor, da Rede Xodó, não tem qualquer irregularidade

De forma desesperada, a coligação da candidata Yandra de André Moura divulga uma notícia com o título “Justiça Eleitoral barra pesquisa irregular divulgada pela coligação de Emília Corrêa”, que dá a entender graves irregularidades na pesquisa de inteira responsabilidade do Instituto INOR e da Rede Xodó de rádios.

No entanto, a liminar foi deferida, simplesmente porque na propaganda eleitoral não foram inseridas as informações “obrigatórias”, o que não ocorreu no conteúdo publicado nas redes sociais, que traz todas as informações.

A pesquisa seguiu todos os critérios técnicos e legislação, tanto que seu registro e divulgação foram autorizados pela Justiça Eleitoral. A coligação “Por Uma Nova Aracaju” apenas reproduziu os dados veiculados pela referida emissora em seu programa jornalístico da última sexta-feira, 27.

Imagem: Pesquisa INOR