Pesquisa em Neópolis: Allysson de Amintas lidera, indica novo levantamento

Em pesquisa registrada sob o número SE-07447/2024, realizada pela W1 e contratada pelo portal https://imprensa24h.com.br/, foram entrevistadas 400 pessoas entre os dias 13 e 18 de agosto para avaliar as intenções de voto na eleição para prefeito de Neópolis. O levantamento, que possui uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%, revela uma liderança expressiva de Allysson de Amintas, candidato a prefeito, com 65% das intenções de voto.

Miguel Lobo, que concorre ao cargo de prefeito com o vice Dr. Luizinho, aparece em segundo lugar com 20,50%. Enquanto isso, 4,25% dos entrevistados declararam que votariam nulo ou em branco, e 10,25% ainda não sabem ou preferiram não responder à pesquisa.

Este levantamento aponta para uma disputa bastante favorável a Allysson de Amintas, que, junto com sua vice Marlizinha, parece estar consolidando seu favoritismo na cidade. Com a reta final da campanha se aproximando, as movimentações políticas devem intensificar-se, buscando conquistar o voto dos indecisos e aumentar as chances de sucesso nas urnas.

Essa pesquisa é um termômetro importante para entender o cenário eleitoral em Neópolis e como as campanhas estão sendo percebidas pela população. À medida que a eleição se aproxima, novos dados poderão trazer mais clareza sobre as tendências e eventuais mudanças no panorama político local.

