Pesquisadora do GEPPS/UFS orienta sobre sinais de alerta e cuidados com a saúde mental

Ação destaca a importância do diálogo para a promoção de saúde mental

O setembro amarelo é uma campanha que reforça a importância dos cuidados com a saúde mental. Criada em 2015, tem como objetivo falar abertamente sobre o suicídio para encontrar caminhos que incentivem a sua prevenção. Além disso, o mês é um período importante para a conscientização acerca de transtornos mentais como a depressão e a ansiedade, um debate que busca superar mitos e criar espaços para que as pessoas procurem tratamento adequado em momentos difíceis.

A psicóloga e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia da Saúde da Universidade Federal (GEPPS/UFS), Profª. Drª. Milena Aragão, aponta que a prevenção ao suicídio é um trabalho que envolve toda a sociedade. “É necessário educar a população para identificar sinais de alerta, fatores de risco e saber como acolher com empatia”, explica a Pós-Doutora em Psicologia. Aragão destaca também a importância da criação de políticas públicas que tornem a procura por ajuda especializada mais acessível e sempre disponível em espaços como escolas e empresas.

Como identificar que alguém precisa de ajuda?

De acordo com a Profª. Dra. Milena Aragão, é preciso estar atento a sinais verbais e comportamentais. “É comum que a pessoa diga frases que são gritos de socorro como: “Ninguém gosta de mim”, “Eu não valho nada” e “Nada que eu faço é bom”. Mudanças no comportamento a exemplo de não querer sair, se isolar e dormir demais ou ter insônia também devem ser observados. Nessas situações, é importante acolher sem fazer julgamentos e incentivar a busca por ajuda de um profissional de saúde”, afirma.

Milena comenta que é comum que as pessoas hesitem em procurar ajuda especializada por medo de se sentirem julgadas. Mas é importante ter em mente que é papel dos profissionais da saúde mental ajudar a entender o que está acontecendo e orientar sobre o que fazer. A psicóloga aponta que conversar sobre os nossos sentimentos é um primeiro passo importante. “O que você sente não é bobagem e buscar ajuda não é coisa de pessoas fracas. Na realidade, precisa ter muita força para se colocar vulnerável e se abrir para alguém que vai te ajudar”, finaliza.

O GEPPS e sua atuação na promoção de saúde mental

O GEPPS/UFS busca, por meio de suas pesquisas, estratégias que promovam o bem-estar e a saúde mental. As descobertas científicas são transformadas em materiais técnicos que podem ser utilizados com facilidade no dia a dia e que são desenvolvidos para públicos diversos. A exemplo do booklet Como ajudar em momentos difíceis, que orienta a condução responsável de campanhas de Setembro Amarelo.

O grupo investe também em ações de extensão como o projeto MAR (Manejar, Aprender e Reavaliar), que capacita profissionais do ambiente escolar a lidar com as demandas psicológicas de alunos adolescentes. Nos encontros, os educadores recebem booklets que discutem sobre depressão, ansiedade, autolesão e suicído.

Esses materiais e outros podem ser acessados gratuitamente no site www.geppsufs.com, na aba de materiais técnicos.

Onde buscar ajuda?

Se você tem passado por momentos difíceis, não precisa enfrentar tudo sozinho(a), evite o isolamento e converse com quem confia. Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem apoio e tratamento gratuito para toda a população. Com os cuidados certos, é possível melhorar e ter qualidade de vida.

Texto Regiane Sá – foto freepik