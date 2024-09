PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DEBATEM PROBLEMÁTICAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU

Composto por mais de 400 pesquisadores, o Observatório das Metrópoles é uma rede nacional de pesquisa e um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) dividido em 18 núcleos regionais. Dentre eles, está o Núcleo Aracaju, fundado em 2022 e institucionalizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS), sediado no Campus de Laranjeiras e vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU).

Com foco no momento eleitoral de 2024, foi criado o “Observatório das Metrópoles nas eleições: um outro futuro é possível”, um projeto derivado que reúne 18 artigos publicados em site local, com o propósito de debater problemáticas urbanas da Região Metropolitana de Aracaju.

A coordenadora do Núcleo Aracaju, professora Sarah França, compartilha o intuito do projeto neste contexto eleitoral. “Este é um projeto de incidência na agenda pública no momento eleitoral de 2024, partindo de temas centrais como os relacionados às múltiplas manifestações da atual crise urbana e com a agenda da reconstrução do país e desenvolvimento das cidades”.

Dentre os temas abordados nos artigos, estão:

Segregação e redução das desigualdades socioespaciais;

Governança e fortalecimento institucional;

Ilegalismos e violência na produção das cidades e serviços urbanos;

Moradia e produção habitacional de interesse social nas áreas centrais, periferias e favelas;

Mobilidade;

Saneamento ambiental;

Transição ecológica e climática das cidades;

Qualificação do ambiente urbano.

A professora Sarah ainda explica que tais temas servem de base para uma série de vídeos publicados no perfil do Instagram do Observatório das Metrópoles – Núcleo Aracaju. “A série ‘Observatório das Metrópoles: um outro futuro é possível’ é uma outra estratégia de difusão de conhecimento, utilizando-se de formas digitais, na tentativa de publicizar as pesquisas de modo acessível para as pessoas que vivem fora do ambiente acadêmico. Através de seis vídeos curtos, com linguagem democrática, revisitamos temas trabalhados nos artigos, convidando alguns pesquisadores para representarem essas temáticas”.

O doutorando do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO), João Brazil, ingressou no Observatório das Metrópoles – Núcleo Aracaju neste ano, na linha temática de Mudanças Climáticas. Para ele, é muito importante haver este espaço de pesquisa e debate sobre as questões relacionadas à região metropolitana da capital sergipana.

“Acredito que o Observatório das Metrópoles tem essa função de diagnosticar diversas questões que precisam ser debatidas, do transporte às mudanças climáticas, da habitação e saneamento à governança. Além da função de levar isso para a sociedade de forma consistente e didática, com apresentação de resultados. Nosso propósito é mostrar as dificuldades da região, mas também e principalmente as possíveis soluções e propostas que podemos ter para um outro futuro”, afirma o pesquisador.

Como mais recente ação do Observatório das Metrópoles, será realizado o “2º Fórum da Região Metropolitana de Aracaju: um outro futuro é possível”, na próxima sexta-feira, 20, na Didática 7 do campus de São Cristóvão. Ana Rocha, coordenadora adjunta do Núcleo Aracaju, explica que o objetivo do evento é apresentar à sociedade as pesquisas realizadas nos três anos de existência do Núcleo, bem como debater o cenário social, urbano e ambiental da região.

“No evento, será divulgada nossa carta de propostas que apresenta uma série de diretrizes para um outro futuro possível, construídas a partir dos artigos dos autores e pesquisadores. Também, ao final, haverá o lançamento do nosso livro do Núcleo Aracaju, que faz parte de uma coletânea de 18 livros produzidos por todos os núcleos regionais. Será uma celebração das atividades que realizamos nesses três anos de atuação do Núcleo Aracaju, através do esforço de todos os nossos pesquisadores”, compartilha a professora.

Para mais informações sobre o “2º Fórum da Região Metropolitana de Aracaju: um outro futuro é possível”, acesse a programação no anexo abaixo.

Foto: Adilson Andrade/Ascom UFS

Por Brunna Martins – Ascom UFS