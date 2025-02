PGE de Sergipe abre as inscrições para estágio na área de tecnologia

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-SE) está com inscrições abertas para estágio na Coordenadoria de Informática (Codin). Estão sendo oferecidas quatro vagas para estudantes a partir do 3º período dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins.

Três vagas são destinadas à área de Desenvolvimento de Software e uma para Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Os aprovados cumprirão uma carga horária de 20 horas semanais, nos turnos manhã ou tarde. A bolsa mensal é de R$600,00, com acréscimo de R$180,00 referente ao auxílio-transporte. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário disponível neste link.

Atividades e requisitos

Na área de Desenvolvimento de Software, os estagiários atuarão na criação e manutenção de sistemas, desenvolvimento de interfaces, implementação de serviços em segundo plano e construção de APIs no padrão REST. Para essa vaga, são desejáveis conhecimentos em bancos de dados relacionais (MySQL ou SQL Server), experiência com Git e GitHub, além de familiaridade com frameworks como React, Vue.js, Spring e .NET. Experiência no desenvolvimento e consumo de APIs REST será considerada como um diferencial.

Já na área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, os selecionados trabalharão no desenvolvimento de dashboards e visualizações interativas, manutenção de aplicações web, automação de processos, criação de APIs REST e projetos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

Serão considerados como diferenciais conhecimentos básicos em estatística e linguagem Python, experiência com Git e GitHub, domínio de bancos de dados relacionais e não relacionais (MySQL, SQL Server e MongoDB) e familiaridade com bibliotecas como FastAPI, Pandas e Scikit-learn.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Codin pelo telefone (79) 3198-8069.

