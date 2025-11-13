PGE-SE abre vagas de estágio nas áreas de tecnologia e secretariado executivo

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE) está com vagas abertas para estágio obrigatório ou não obrigatório na Coordenadoria de Informática (Codin). As inscrições são destinadas a estudantes dos cursos de Secretariado Executivo, Administração, Ciência da Computação, Engenharia de Software e áreas afins, matriculados a partir do 4º período.

Os selecionados cumprirão uma carga horária de 20 horas semanais, no turno da manhã, em modalidade presencial. As vagas para Assessoria Executiva e Infraestrutura e Suporte contarão com bolsa mensal de R$ 724,00 e auxílio-transporte de R$ 130,00. Já a vaga para Desenvolvedor Front-End oferece bolsa de R$ 600,00, com acréscimo de R$ 9,00 por dia útil de trabalho referente ao auxílio-transporte.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de novembro, por meio do formulário disponível em pge.se.gov.br.

Pré-requisitos e atividades desenvolvidas

O estagiário selecionado para a área de Assessoria Executiva será responsável por serviços gerais de escritório, como a preparação de relatórios e planilhas; gerenciar documentos internos, entre outros. Os atributos buscados são domínio do pacote office, inglês intermediário, além de conhecimento de ferramentas de gestão e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Na área de Infraestrutura e Suporte, o estagiário realizará manutenções preventivas, em nível de hardware e software; auxiliará na criação de soluções de software implantadas na instituição, entre outros. É necessário um conhecimento básico de infraestrutura, redes de computadores, máquinas computacionais e inglês técnico.

Já o selecionado para a área de Desenvolvimento Front-End trabalhará na criação e manutenção de interfaces web. São desejáveis conhecimentos em desenvolvimento front-end com framework, layouts responsivos com CSS nativo, requisições HTTP e versionamento de código utilizando GitLab ou GitHub, entre outros.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do email: tecnologia@pge.se.gov.br.

Foto: Ascom PGE