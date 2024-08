PGE abrirá inscrições para seleção de estágio em Direito dia 14 de agosto

A Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), por intermédio da Comissão de Coordenação de Provas e Exames para Seleção de Estagiários, dará início na próxima quarta-feira, 14, às inscrições do Processo Seletivo 2024 para Estágio em Direito. O certame é voltado a estudantes matriculados a partir do 4º período, em instituições de ensino oficialmente reconhecidas, com vistas ao preenchimento de vagas disponíveis, bem como à formação de cadastro reserva. O edital com as normas e regras para participação foi publicado nesta quinta-feira, 8, no site da PGE-SE.

As inscrições preliminares serão realizadas, exclusivamente, via internet, até o próximo dia 10 de setembro, através do endereço eletrônico concursoestagio.pge.se.gov.br. Para efetivar a inscrição no processo seletivo, será cobrada uma taxa no valor de R$20,00, que poderá ser paga na modalidade PIX, através de QR code gerado no momento da inscrição. Pessoas com deficiência e autodeclaradas negras têm assegurados os direitos previstos em lei para a inscrição e participação no processo seletivo.

“Haverá atendimento adaptado para pessoas com deficiência. Para isso, é preciso se atentar às observações do edital para que sejam feitas as adequações necessárias e o estudante tenha assegurada sua participação. Outro ponto a destacar é que pode se inscrever também aquele candidato ou candidata que, porventura, ainda não tenha cumprido os requisitos elencados no edital, desde que o mesmo comprove todas as especificações no momento da contratação”, pontua a corregedora-geral, Gilvanete Losilla.

O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com direito a bolsa e auxílio-transporte proporcionais à frequência. Já o processo seletivo contará com um prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, entrar em contato pelo telefone (79) 3198-8007 ou comparecer à sede da Procuradoria-Geral do Estado, na sala da Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral do Estado, localizada na rua Porto da Folha, nº 1116, bairro Cirurgia, das 8h às 12h