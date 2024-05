PGE/SE corrige disparidade salarial de servidores da instituição

O Governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE/SE), firmou ações significativas para corrigir a disparidade salarial que afetava servidores do órgão. Ao todo, 27 colaboradores encontravam-se em situação de desvantagem e todos já foram notificados oficialmente quanto à deliberação, a partir da assinatura do Termo de Posse.

A medida de retificação foi autorizada pelo governador Fábio Mitidieri e oficializada pela publicação no Diário Oficial do Estado da última terça-feira, 21. Já o comunicado inicial aos respectivos servidores ocorreu em reunião no fim do mês passado, conduzida pelo procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, com a presença também da corregedora-geral, Gilvanete Losilla, que pontuou a importância da correção para os trabalhadores envolvidos.

“Essa é uma iniciativa que reflete a sensibilidade do governador Fábio Mitidieri em seguir valorizando o funcionalismo público, por meio de um ato que não apenas corrige uma injustiça salarial, como também assegura uma maior equidade dentro da instituição”, salienta a corregedora.

Foto ascom PGE