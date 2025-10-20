PGE-SE oferece atendimento presencial para contribuintes com débitos de ICMS

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE) iniciou atendimento presencial exclusivo para contribuintes que desejam regularizar seus débitos relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a partir do Programa de Autorregularização – Refis 2025. A iniciativa do Governo do Estado, vinculada também à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), oferece condições especiais de pagamento, incluindo redução significativa em juros e multas. O prazo para adesão é até 12 de dezembro.

Podem aderir ao programa os contribuintes cujos débitos foram contraídos até 28 de fevereiro de 2025, inscritos ou não em Dívida Ativa, e mesmo aqueles que já estão em fase de execução fiscal. Conforme as regras, os valores podem ser quitados à vista ou parcelados em até 60 meses, com descontos que variam conforme a forma de pagamento escolhida.

O atendimento presencial direto na sede da PGE é uma oportunidade para contribuintes que optarem por aderir ao programa de forma presencial, com a opção de agendamento prévio, evitando filas e longas esperas. Para garantir um atendimento eficiente, a Procuradoria preparou um espaço exclusivo e capacitou suas equipes que oferecerão suporte completo para orientar os contribuintes ao longo de todo o processo de regularização.

Os agendamentos são realizados via WhatsApp, por meio do número (79) 99692-6243. Dúvidas ou mais informações sobre o procedimento podem ser tiradas através dos telefones (79) 3198-8035 ou 3198-8036. O horário de atendimento é das 7h às 13h, na sede da PGE, localizada na Rua Porto da Folha, nº 1116, Getúlio Vargas.

Foto: Igor Matias