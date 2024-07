Pickleball é a atração deste fim de semana no RioMar Aracaju

Atividade que mistura tênis, badminton e pingue-pongue surge como um esporte divertido, fácil de aprender, saudável e inclusivo

Até domingo, quem visitar o RioMar Aracaju poderá conhecer uma das modalidades esportivas mais dinâmicas e queridinhas da atualidade: o pickleball. O esporte combina o tênis, badminton e pingue-pongue e pode ser jogado individualmente ou em duplas. O jogo tem como objetivo fazer a bola passar por cima da rede e impedir que o adversário a devolva.

O pickleball vem conquistando uma popularidade crescente devido a sua simplicidade e acessibilidade, sendo adequado para jogadores de todas as idades, habilidades e aptidão física, tornando-se uma opção para quem busca atividades físicas recreativas.

Neste fim de semana, a Associação Sergipana de Pickleball (ASEPI) estará na Arena RioMar apresentando como o jogo pode ser uma atividade divertida, fácil de aprender, saudável e inclusiva. O espaço foi transformado em uma quadra para receber os praticantes do esporte e visitantes.

Na sexta-feira (19), haverá demonstração do esporte das 19h às 22h. No sábado (20), das 10h às 12h e das 17h às 21h e no domingo (21), das 17h às 20h.

Os interessados em realizar uma aula experimental poderão agendar o horário através do App RioMar Aracaju. A aula acontecerá no piso L2, ao lado da Camicado.

Foto assessoria

