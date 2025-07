Piloto que morreu em acidente aéreo em Sergipe era considerado experiente

O piloto Alexandre de Franco Farias, de 52 anos, que morreu após a queda de um avião agrícola em Sergipe, nesta sexta-feira (4), era casado e natural da cidade de Presidente Prudente (SP).

Alexandre morreu em uma área de plantio entre os municípios de Capela, Riachuelo e Carmópolis.

De acordo com a empresa R Pilau Serviços, proprietária da aeronave na qual o piloto trabalhava, havia um ano que ele fazia parte do quadro de funcionários, mas o profissional já havia sido contratado com experiência de várias safras no setor de pulverização agrícola.

Segundo a empresa, Alexandre era altamente capacitado, além de um profissional dedicado e admirado por todos. “Temos certeza de que o piloto Alexandre não mediu esforços para cumprir sua missão com segurança, como sempre demonstrou ao longo de sua trajetória profissional”.

FAB se manifestou sobre acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou em nota que investigadores foram acionados para apurar o caso e que a conclusão dessa investigação depende da complexidade da ocorrência.

Foto: Arquivo Pessoal