Pinha Presidente vai cantar sucessos do ExaltaSamba no ‘Esquenta do Samba Brasil’

Quem não gosta de samba? bom sujeito não é! e para entrar no clima do Samba Brasil que será realizado no dia 27 de julho em Aracaju, a segunda edição do evento vai ser realizada nesta sexta-feira, 31 de maio, e vai contar com a participação mais que especial do cantor Pinha Presidente, artistas que se consagrou no Exalta Samba e faz sucesso em todo o país.

Pinha Presidente preparou um repertório muito especial e vai cantar os maiores sucessos da banda Exalta Samba. Sinho Lemes e a banda Pagodum com Matheus Andrade e Geo também vão agitar a noite no Amsterdam, a partir das 20h.

Garanta hoje mesmo seu ingresso do Samba Brasil e ganhe de cortesia esse show do ‘Segundo Esquenta com Grandes Atrações’. É mais uma realização da Teo Santana Produções com assessoria de imprensa da Navarro Comunicação.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação