PIONEIROS DA ROÇA SE CONSAGRA A CAMPEÃ DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DO GONZAGÃO, EM ARACAJU

Sergipe viveu uma semana intensa do Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão, que este ano foi repleto de novidades. Com mais dias de apresentação, o Complexo Cultural completamente revitalizado e acessível para o público, e a temporada de concursos com o maior investimento financeiro da história, o evento serviu para mostrar a força e a importância de fomentar e valorizar a tradição que é tão forte no ‘país do forró’. Participaram da grande final, que aconteceu nesta segunda-feira, 30, os grupos Raio da Silibrina, Século XX, Pioneiros da Roça, Forró do Milho, Unidos em Asa Branca e Xodó da Vila.

Em uma disputa acirrada, a quadrilha junina Pioneiros da Roça, de Aracaju, se consagrou campeã. Com o tema “Divina”, o grupo traz a religiosidade em uma homenagem à padroeira de Sergipe, Divina Pastora, destacando ainda o fazer artesanal, o protagonismo feminino e as mulheres que mantêm viva a tradição da renda irlandesa, Patrimônio Imaterial de Sergipe.

“O tema veio para trazer muita emoção para nosso estado, muita representatividade. Saímos vitoriosos nesta temporada do Gonzagão, agradecendo a todos e aos nossos componentes pelo trabalho muito lindo e bem desenvolvido. Este ano, nós, quadrilheiros, fomos ainda mais valorizados pelo Governo do Estado, que, como nunca na história de Sergipe, vem investindo muito em cultura e, principalmente, na cultura junina”, afirmou o diretor do grupo Pioneiros da Roça, Sandorval Silva Santos.

Completando o pódio, a quadrilha junina Unidos em Asa Branca, vencedora do Concurso Arranca Unha, conquistou o segundo lugar com o tema “1 Promessa Para ½ Santo”, seguida pela quadrilha Raio da Silibrina, de Lagarto, que apresentou o tema “O Testamento da Cigana Esmeralda”. Os grupos recebem R$ 20 mil e R$ 15 mil, respectivamente. As quadrilhas que ocupam as colocações seguintes foram: Forró do Milho, Xodó da Vila e Século XX, que também recebem uma premiação de R$ 10 mil cada.

Investimento histórico

Neste ano, o Governo de Sergipe, somado à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), ampliou o investimento histórico de cerca de R$ 2 milhões no fortalecimento das quadrilhas juninas. Cada grupo selecionado recebe R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil destinados em ajuda de custos especificamente para o Gonzagão e R$ 5 mil para o Arranca Unha, realizado na semana passada. Com aproximadamente 24 quadrilhas participantes, o investimento direto ultrapassa R$ 250 mil.

A premiação geral foi significativamente ampliada, somando R$ 200 mil distribuídos entre os mais bem classificados do Arranca Unha e do Gonzagão. As cinco primeiras colocadas receberão valores que variam entre R$ 10 mil e R$ 35 mil, incentivando a qualidade artística e a dedicação dos grupos.

“Essa final é resultado de meses de dedicação de cada quadrilha. A Funcap entende esse esforço e, por isso, ampliamos a premiação. É um investimento que nunca houve antes nas quadrilhas juninas do estado. Estamos falando de cultura, mas também de trabalho, de economia e de futuro da nossa tradição junina. Hoje, o palco do Gonzagão se enche de cores e mostra o melhor que Sergipe tem”, destacou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Uma das principais novidades para 2025 é a criação de uma final estadual, que acontece no dia 27 de julho, na Vila do Forró, onde as quadrilhas vencedoras dos dois concursos disputarão o título de “Quadrilha Junina do País do Forró”, com prêmio adicional de R$ 50 mil.

Público aprova

O público respondeu com entusiasmo ao investimento na cultura junina. Mesmo com a chuva no último dia das semifinais, o Complexo Cultural Gonzagão ficou lotado. “Acredito que esse movimento que acontece em junho de tantos concursos de quadrilha beneficia a nossa cultura, beneficia o nosso povo que é apaixonado por quadrilhas juninas. Em especial, este ano, a gente teve muita movimentação e eu espero que os próximos anos sejam dessa forma também e que as quadrilhas possam mostrar o seu potencial, possam brilhar e possam intercambiar entre elas. E que quem vence mais ainda, vendo tanta quadrilha maravilhosa, é o povo”, considera a escritora Euler Lopes.

Para Ana Cecília, também apaixonada pelos concursos de quadrilhas, foi muito bom acompanhar mais uma vez esse momento das quadrilhas. “Já tem um bom tempo que acompanho, sempre venho para o Gonzagão assistir o campeonato e fico muito animada para ver o que as quadrilhas trazem para a final. Eu amo estar presente nesses momentos”, contou.

Mais quadrilhas na Vila do Forró

A magia das quadrilhas juninas não se encerra com o Gonzagão e prosseguirá na Vila do Forró, com muitas apresentações marcadas ao longo do mês de julho, de forma completamente gratuita. O espaço, que se estende por mais 30 dias na Orla da Atalaia, em Aracaju, continuará recebendo grupos folclóricos e quadrilhas juninas nos espaços do Coreto da Eneva e do Barracão da Sergipe.

Além das apresentações regulares na Vila do Forró, a programação continua até o final do ano na Segundona do Turista. O projeto acontece às segundas-feiras na histórica Rua São João, oferecendo shows de forró, apresentações de quadrilhas juninas e grupos folclóricos. Este projeto complementa a programação cultural do estado, assegurando que a paixão pelas quadrilhas juninas permaneça acesa muito além do período tradicional dos festejos.

Classificação final

1° Pioneiros da Roça (critério de desempate: figurino)

2° Unidos em Asa Branca

3° Raio da Silibrina (critério de desempate: marcador)

4° Forró do Milho

5° Xodó da Vila

6° Século XX

Foto: Thiago Santos