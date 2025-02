Pirambu sedia programação esportiva para surfistas durante Verão Sergipe

O evento tem incentivado atletas e amadores em esportes variados

O Verão Sergipe segue movimentando o município de Pirambu que, além de referência do artesanato em palha de ouricuri no estado, é conhecido por suas belezas naturais favoráveis ao turismo e à prática esportiva. Exemplo disso foi o mar convidativo que atraiu os amantes do surf e garantiu o diferencial na programação do esporte entre o sábado, 8, e o domingo, 9.

O presidente da Federação Sergipana de Surf (FSS), Léo Campos, falou sobre a estimativa para esses dias de competição, que são de ondas entre meio e um metro nas séries maiores. “As ondas daqui não deixam a desejar. Apesar de estar no verão, que é a época em que as ondas são menores, os atletas estão desempenhando um papel importante, estão fazendo excelentes manobras e Pirambu tem um potencial bom de onda”, explicou.

A modalidade integra o Verão Sergipe desde a sua primeira edição. De acordo com Campos, trata-se de uma parceria recorrente, intermediada, especialmente, pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). “É uma modalidade que deu certo nesse evento. A gente já fez no ano passado, na Caueira, com recorde de participantes de várias categorias e, aqui, não está sendo diferente. Tem vários atletas, inclusive atletas de outros estados, tem atletas aqui da Bahia, de Alagoas, também. Então, está sendo um sucesso”, afirmou.

Ainda segundo Campos, grande parte dos participantes são oriundos da região nordeste. Foram quase 70 atletas inscritos, com formação de 14 categorias para as competições que variaram na faixa etária dos oito aos cinquenta anos. “O surf, por ser um esporte olímpico, ganhou muitos adeptos. A categoria iniciante a gente começou com oito atletas, hoje, são 32. Então, é um esporte que cresce cada vez mais e, com esse apoio do Governo do Estado, a Federação só tem a agradecer e botar o surf em alto nível”, acrescentou o presidente da FSS.

Incentivo

Muitos dias de surf, muito tempo na água e dedicação intensa para fazer um bom resultado. Essa foi a preparação do atleta Marcos César, 25, para a sua participação nas competições do Verão Sergipe. “Evento lindo aqui na praia de Pirambu, com altas ondas. Por mais campeonatos assim”, celebrou o atleta.

Para o surfista aracajuano Breno Kayran, a ação é mais uma oportunidade de atualizar os títulos do campeonato Sergipano do qual foi vencedor no ano de 2021. “A organização está nota 10. Tem a nova geração que está vindo agora e precisa desses eventos frequentemente, porque isso proporciona para a pessoa ter um treino bom para competir fora em um campeonato brasileiro que é um campeonato maior e isso faz com que as pessoas estejam em dia no surf”, pontuou o atleta que esteve acompanhado de sua esposa, também surfista, Karylly Raíssa. Ela que estava em dia de “surf livre”, sem competições, aproveitou para registrar todos os momentos do companheiro no mar.

Breno também ressalta a conexão do esporte com a natureza tão presente em Pirambu. “É uma sensação muito boa você estar conectado com o mar, principalmente com os animais, as tartarugas. E tem a importância de manter a praia limpa. Às vezes, tem um grupo de pessoas que passa na praia para limpar durante o evento”, acrescentou.

Quem também marcou presença foi o heptacampeão sergipano de surf, Jean Muniz. O jovem de 19 anos iniciou a carreira ainda no início da adolescência por influência do pai, José Muniz, amante do esporte e, hoje, seu treinador. Mesmo com pouca idade, as experiências de Jean no surf chamam atenção, tendo participado de campeonatos não somente em Sergipe, mas também nos estados da Bahia, Alagoas e, até mesmo, de âmbito internacional, como em Portugal e no Peru. Esta é a quarta vez do atleta em Pirambu e, segundo ele, o mar aqui quase nunca o decepcionou.

“A iniciativa [do Verão Sergipe] é realmente muito boa. Isso, com certeza, vai incentivar, até porque o campeonato é entrada gratuita, ou seja, não precisa ter pagamento nenhum. Isso é bom para a galera daqui mesmo que queira correr, [para] essa galera que não tem o dinheiro para correr um campeonato de vez em quando e que pode ser bem caro. É, realmente, uma iniciativa muito boa. Um negócio muito bom que incentiva a galera jovem a começar no esporte, independente de qual ele for, seja surf, skate ou futebol. Esses projetos que a prefeitura faz, que o Estado faz, sempre ajudam demais”, refletiu Jean sobre o impacto do evento na vivência esportiva tanto de atletas quanto de amadores.

Os incentivos do Governo de Sergipe para o esporte também são ressaltados por José, pai e treinador de Jean. “O governador Fábio Mitidieri está de parabéns. A gente vem acompanhando que as promessas dele eram de investir no social, investir nos esportes. Ele tem feito isso. Fábio aumentou o valor do Sergipe no Pódio, que é um projeto que contempla os atletas de modalidades olímpicas com passagens aéreas para as competições e treinos. Então, isso é muito bom, traz um certo conforto para o atleta. É um incentivo a mais e esse festival de verão aqui em Pirambu está sendo um sucesso: praia cheia, muita gente competindo, muita gente prestigiando, muita gente de Aracaju, muitos atletas e pessoas que não são atletas também estão tendo a possibilidade de estar competindo. É um evento inclusivo”, afirmou o treinador José Muniz.

A beleza da paisagem, conexão e importância dos cuidados com o meio ambiente em Pirambu também foram lembrados por José. “É indescritível, uma sensação muito prazerosa para a gente que é do mar, que é surfista. A gente está sempre catando alguma coisa para manter a praia limpa”, afirmou.

Verão Sergipe

