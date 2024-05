Pista de patinação inaugura nesta quinta-feira, no RioMar Aracaju

Pista de patinação no gelo Iceland retorna ao shopping nesta quinta-feira, para mais uma divertida temporada de inverno

Sempre em clima de diversão, o RioMar Aracaju brinda o lazer de crianças e adultos com a super temporada congelante Iceland. A atração de inverno chega ao shopping, nesta sexta-feira, 9 de maio, na Praça de Eventos Mar. Com uma superestrutura de 133m², a atração retorna ao shopping para diversão de crianças, adultos e aficionados pelas aventuras radicais.

O espaço irá acolher crianças a partir de 5 anos de idade e para segurança de todos a pista contará com instrutores para auxiliar os patinadores iniciantes e kit de proteção com capacete, cotoveleira, joelheira e luva. Os pequenos de 2 a 4 anos, poderão brincar nos trenós conduzidos por um monitor e com direito a 18 voltas pela pista.

O passaporte para a diversão poderá ser adquirido através do Sympla ou na bilheteria do evento. Para pagamento no local, em dinheiro, o ingresso custará $55,00 por 30 minutos e R$ 70,00 por 1h; no cartão de crédito, o valor será de R$60,00 por 30 minutos ou R$75,0 por 1h; já o Iceland Car, restrito para crianças de 2 a 4 anos, custará R$ 40,00, com direito a 18 voltas pela pista.

Crianças de 5 a 12 anos podem entrar sozinhas, desde que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área da patinação no gelo. Confira o regulamento no app RioMar Aracaju. A Iceland funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 11 às 21 horas.

O quê? Abertura da pista de patinação no gelo Iceland.

Quando? Quinta-feira, 9 de maio.

Onde? Praça de Eventos Mar – primeiro piso do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Mediante bilheteria.

Horário de funcionamento? De segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h.

Classificação? Crianças a partir de 5 anos. Os menores poderão brincar no Iceland Car conduzidos por monitores.

Foto. João Soares

Lotti+Caldas Comunicação