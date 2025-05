PL de Nitinho reconhece o “Forró Alegre” como patrimônio imaterial do Brasil

Casamento matuto, cortejo com carroças e animais de montaria, há 29 anos, atrai milhares de pessoas ao município de Monte Alegre

“O forró é, inegavelmente, uma tradição nordestina, uma paixão sergipana, que reflete a mais genuína expressão da alegria, da força sertaneja, da vitalidade e das raízes culturais da nossa gente”.

A definição foi feita pelo deputado federal Nitinho Vitale, PSD-SE.

Ele é autor do Projeto de Lei n° 2386/2025, que reconhece o “Forró Alegre”, festa tradicional do município de Monte Alegre de Sergipe, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e institui medidas de proteção, incentivo e valorização.

Tradição – Nitinho justifica que o Forró Alegre teve a sua primeira edição, em 1993, com a realização do Casamento do Matuto, para o qual as pessoas se apresentam com trajes juninos típicos.

“Após o Casamento do Matuto, inicia-se um cortejo com cavalos e carroças caracterizadas, motos, tratores, caminhões, saindo do Povoado Baixa Verde com destino a cidade de Monte Alegre de Sergipe”, explica o deputado.

“O evento se consolidou e o festejo ganhou milhares de adeptos, passando a ser comemorado todos os anos com apresentações de forrozeiros de renome local, regional e nacional, atraindo pessoas de todas as cidades de Sergipe e de vários outros estados”, ressaltou.

Forró Alegre 2025 – Rafael Bomfim, secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Monte Alegre, informa que, em 2025, primeiro ano da gestão Evandro Silva, PSD-SE, a abertura do 29° Forró Alegre, com o Casamento do Matuto no dia 22 de junho, e se estente até os dias 23 e 24 de junho, na Praça de Eventos, com atrações, como: Painel de Controle, Mariana Fagundes, Zé Vaqueiro, Taty Girl, Samyra Show, Manin Vaqueiro, Fogo na Saia , Forró Brasil, Valfredo, Forrozão Quarto de Milha e várias atrações da região.

Por Eliz Moura – Foto: divulgação da festa