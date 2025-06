PLACA DE METAL E FIAÇÃO ELÉTRICA ATINGEM VEICULO E CINCO PESSOAS FICAM PRESAS NO CARRO EM AVENIDA DE ARACAJU

No início da noite desta sexta-feira (13), ventos fortes provocaram a queda da cobertura do estacionamento de um condomínio no Bairro Grageru, em Aracaju, derrubando parte da rede elétrica na Avenida Adélia Franco.

Cinco pessoas que estavam no carro só puderam sair depois que a estrutura e os cabos foram retirados. Ninguém ficou ferido. A estrutura e os cabos atingiram um veículo que passava pelo local. Ninguém ficou ferido.

Após o incidente, a Energisa divulgou uma nota informando que uma equipe foi acionada e a rede elétrica foi desligada momentaneamente para o atendimento da ocorrência.

Foto: Antonio Cardoso/ g1 SE