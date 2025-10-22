Planejamento previdenciário: servidor mais preparado para uma nova etapa da vida

Preparar-se para a aposentadoria com antecedência é fundamental para assegurar tranquilidade financeira, segurança jurídica e uma melhor qualidade de vida no futuro. Cuidar do amanhã permite que o servidor público compreenda seus direitos previdenciários, mantenha a documentação em ordem, avalie sua situação e tome decisões corretas no momento de encerrar a carreira.

Com foco nesse tema, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) está realizando a oficina “Caminhos da Vida”, iniciativa coordenada pelo Núcleo Psicossocial. A ação tem como objetivo compartilhar informações sobre educação previdenciária, educação financeira, redes de apoio e projetos de vida, voltados para os servidores da ativa que se encontram no período de pré-aposentadoria.

“Ao longo de mais de dois meses de oficina, percebemos que muitos servidores só começam a se preocupar com a aposentadoria quando estão próximos de cumprir os requisitos. Por isso, o Aracaju Previdência preparou essa atividade, que promove importantes reflexões sobre a necessidade de planejamento para essa nova etapa da vida”, salienta Wagner Mendonça, gestor do Núcleo Psicossocial.

Ele destaca ainda que a iniciativa foi elaborada com base nas mudanças promovidas pela Reforma da Previdência no Brasil de 2019 e pela legislação municipal de Aracaju, por meio da Lei Complementar nº 214, de 11 de julho de 2025.

Preparação consciente

O secretário escolar, da Escola Municipal Carvalho Neto, Osmar Correa Feitosa, 62 anos, participou da oficina com outros colegas servidores. Para ele, foram dias de muito aprendizado, que possibilitaram esclarecer dúvidas e refletir sobre o aspecto emocional da aposentadoria. “Eu saio daqui com muitas ideias e projetos. As palestras e os momentos de integração social me ajudaram a entender que preciso me preparar para fazer escolhas e planejar essa nova fase da minha vida”, contou.

Núcleo Psicossocial

Para apoiar os servidores, o Aracaju Previdência criou o Núcleo Psicossocial, formado por uma equipe multidisciplinar composta por advogada previdenciária, psicólogos, assistente social e enfermeira. O Núcleo oferece orientações, oficinas e atendimentos especializados que esclarecem dúvidas e auxiliam no planejamento da aposentadoria.

A iniciativa reforça a importância do conhecimento e da informação como instrumentos de autonomia e bem-estar. Para mais informações, ligue: (79) 98134-5347.

Rosângela Cruz – Ascom/AjuPrev