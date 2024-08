Planetário de Aracaju promove observação da Lua neste domingo

Evento vai acontecer no Estacionamento C do Shopping Jardins, a partir das 18 horas

Acredita-se que o único satélite natural da Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos e, desde que o homem habita este planeta, a Lua instiga a nossa curiosidade. Para quem deseja visualizá-la melhor e, quem sabe, desvendar alguns dos seus mistérios, o Shopping Jardins proporciona uma boa oportunidade.

Neste domingo, 18 de agosto, o satélite estará 99% iluminado e o Planetário de Aracaju promove uma observação lunar no Estacionamento C. A partir das 18 horas, serão disponibilizados telescópios para crianças, jovens, adultos e idosos apreciarem este corpo celeste fascinante. O acesso será gratuito e obedecerá a ordem de chegada do público e a disponibilidades de equipamentos.

Exposição ‘Planetário Jardins’

E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o universo, a Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) realiza uma exposição com diversos itens, como telescópios, lunetas, imagens de objetos espaciais e uma coleção de meteoritos. A mostra acontece até o dia 20 de agosto no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos. As visitas são guiadas e gratuitas, sendo realizadas em sessões iniciadas às 14h, 15h, 16h e 17h.

Para participar, basta fazer a reserva do ingresso antecipadamente pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Sem dúvida, esta é uma grande oportunidade para o público de todas as idades conhecer de perto o universo da Astronomia, já que o Planetário de Aracaju está temporariamente fechado para reforma.

Observação Lunar

O quê? CCTECA Galileu Galilei, também conhecida como Planetário de Aracaju, disponibiliza equipamentos para o público de todas as idades visualizar a Lua e o planeta Júpiter.

Quando? Domingo, 18 de agosto, às 18 horas.

Onde? Estacionamento C do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

