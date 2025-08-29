Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026 é lançado em Sergipe

Agricultores, autoridades, representantes de entidades rurais e empresas parceiras participaram do lançamento estadual do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026, organizado pelo Banco do Nordeste (BNB) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA).

O evento foi realizado na manhã de hoje, 29, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease). No estado, o BNB deve aplicar R$ 1,09 bilhão nesta edição do Plano Safra, sendo R$ 485 milhões para agricultura familiar e R$ 610 milhões para agricultura empresarial. A ampliação é de 4,8% em relação ao orçamento anterior.

O Banco apresentou estratégias de financiamento e as linhas de crédito disponíveis. Produtores assinaram contratos de operações de crédito do programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste (Agroamigo), no valor total de R$ 107 mil. E o BNB formalizou dois contratos de crédito fundiário com 15 famílias da Fazenda Porã, em Japaratuba, e com nove famílias da Fazenda Riachão, em Indiaroba, que totalizam R$ 4,9 milhões.

Uma das assinaturas realizadas na solenidade foi a da cliente Ana Larissa Santos. No município de Lagarto, no Centro-Sul do estado, a produtora rural e o marido possuem trabalham na produção de plantas ornamentais (cactos suculentos). Com microcrédito do Agroamigo, o casal instalou um viveiro de policarbonato com irrigação no sítio autossustentável, além da construção de uma floricultura.

“O início de tudo foi em 2018, com a ovinocultura, já com o apoio do Agroamigo. Em 2022, decidimos mudar de segmento, porque nossa paixão mesmo é plantar. Então, começamos a produzir mudas de forma autônoma, e novamente, decidimos buscar o crédito do BNB. Ninguém cresce sozinho, lutamos para conquistar espaço e o Agroamigo oferta esse apoio financeiro”, destacou a produtora Ana Larissa.

Com o Banco do Nordeste, o produtor Lucas Santos Costa, que trabalha na produção de frutas, assinou um contrato de crédito fundiário para a propriedade da terra no município de Indiaroba, localizado no Sul do estado. “A sensação que temos é maravilhosa, já que agora estamos recebendo o título da terra, e principalmente firmando a realização de um sonho. Fui apresentado ao Banco do Nordeste e criamos um relacionamento. Agora temos a oportunidade de investir na terra e implantar novos projetos que estão em mente”, disse.

Além da solenidade no auditório, o público recebeu atendimento na agência itinerante e conheceu a feira de produtos da agricultura familiar, além da exposição de máquinas e equipamentos, todas realizadas na área externa do local.

“O lançamento do novo Plano Safra mostrou a importância de levar o dinheiro mais perto do agricultor. O Banco do Nordeste tem mais de 50% das operações rurais em Sergipe, o que nos deixa muito felizes. Essa é uma parceria permanente, porque o BNB é muito importante para nós, no sentido do Governo Federal, e no sentido de chegar o recurso até o nosso povo”, afirmou o superintendente federal do MDA em Sergipe, Roberto Araújo.

O superintendente estadual do BNB, César Santana, destacou que o Banco duplicou o volume aplicado por meio do Plano Safra, em toda a área de atuação e também em Sergipe, no período de três anos.

“No estado, o orçamento para a agricultura familiar passou de R$ 244 milhões para R$ 485 milhões nesse período. Temos ampliado a destinação de crédito rural e também o acompanhamento das famílias que trabalham no campo, porque levamos os recursos na medida certa e com a orientação devida”, disse.

Números

No Plano Safra 2025-2026, o Banco do Nordeste tem orçamento global de R$ 21,9 bilhões para crédito rural, sendo R$ 10,2 bilhões para agricultura familiar e R$ 11,7 bilhões para agricultura empresarial. Os recursos disponíveis para agricultores familiares registram crescimento de 17%. Em comparação com o Plano Safra anterior, o orçamento é 120% maior.

