Plantio de mudas pela prefeita, marca o início da Nova Aracaju

Para marcar o primeiro ato de compromisso com o aracajuano, a prefeita de Aracaju Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques realizaram o plantio de mudas de árvores no Parque da Sementeira, na manhã desta quinta-feira, 2.

Até o aniversário de Aracaju, comemorado em 17 de março, serão plantadas 170 mudas de árvores de reflorestamento. De acordo com Emília, a açao simboliza o firmamento da gestão da Nova Aracaju. “Não precisamos de tanto cimento. Precisamos sim, no lugar certo e respeitando o meio ambiente. Por isso, onde for possível plantar árvores, iremos plantar”, garantiu Emília.

As duas primeiras mudas plantadas foram da espécie cajueiro, árvore símbolo da capital. Mas além dessas, também compõem Pau-Brasil, Canafística, Sinipiruna, Farinha Seca, Paineiras e a Craibeiras. “Vamos trabalhar muito, aliando o progresso à sustentabilidade. Aracaju será uma cidade mais verde e mais comprometida com as mudanças climáticas”, disse Ricardo Marques.

RECONHECIMENTO

O engenheiro Agrônomo Sílvio Resende, de 62 anos, parou a caminhada no Parque da Sementeira para ouvir o posicionamento da nova gestão. “Eu moro em São Paulo e venho a Aracaju constantemente. Fico feliz de ver a nova prefeita priorizar essa pauta. Só o olhar sensível de uma mulher para enxergar a importância do Meio Ambiente para a sustentação da vida humana”, observou Silvio.

A secretária de Meio Ambiente, Emília Golzio, garantiu o compromisso de transformar Aracaju em um ambiente mais verde. “Temos um planejamento já organizado para os primeiros 100 dias de gestão que inclui, além do plantio dessas 170 mudas árvores, outras ações de fortalecimento ao meio ambiente”, adiantou Golzio.

A cerimônia foi prestigiada pelos futuros secretários e gestores municipais da Nova Aracaju.

AAN – Foto: Ton Araújo