PLATAFORMA DE TURISMO DECOLAR APONTA ARACAJU COMO UMA DAS CIDADES MAIS ECONÔMICAS PARA VOOS EM 2025

Aracaju é uma das cidades mais econômicas para voos previstos para o mês de março de 2025. É o que aponta a Decolar, uma das maiores plataformas de turismo da América Latina, que realizou pesquisa sobre os preços médios de bilhetes para os principais destinos do Brasil neste ano. Na análise, foram considerados os valores médios de passagens aéreas (ida e volta) para viagens nacionais e internacionais com embarque de São Paulo.

Destino que agrega praias, gastronomia e cultura, Aracaju se destacou ao ocupar a 9ª posição com uma das opções mais baratas, cujo preço médio é de R$ 662 nas tarifas de passagens aéreas (ida e volta), registrando uma redução de 4% em relação a 2024. Diante disso, este ano, a cidade deve atrair mais turistas em busca de lazer, belezas naturais e, também, economia. Assim, a capital desponta como uma opção para quem deseja curtir a alta temporada sem gastar muito, tendo, portanto, o melhor custo-benefício.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comemora o fato de Aracaju figurar entre as dez cidades brasileiras com preço mais atraente e competitivo para compra de passagens aéreas. Inclusive, ele considera que as praias, a gastronomia, a cultura e o clima acolhedor reforçam a capital como um destino interessante e que ainda conta com ótimo custo-benefício na hora de garantir um assento num voo.

“A combinação entre preços baixos e uma oferta turística diversificada vai contribuir para o aumento do fluxo turístico este ano. Além disso, vai permitir aos viajantes se planejarem melhor, contribuindo, assim, para a economia e para consolidar a posição de Sergipe no mercado turístico nacional. Sem dúvida, isso é fruto da política permanente e constante do Governo do Estado, por meio da Setur, na promoção destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas”, considera.

Marcos Franco faz, ainda, uma analogia que reforça o ótimo custo-benefício que é optar por Sergipe como destino turístico. O estado tem o menor custo entre os demais estados do Nordeste, segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios Contínua – Turismo (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), em 2023.

Segundo o levantamento, o gasto médio realizado em uma viagem tendo Sergipe como destino naquele ano foi de R$ 1.928 comparado com 2021, antes da pandemia de Covid-19. Isso revela um aumento de, aproximadamente, 17,5%, o que reverbera positivamente na economia do estado. Esses dados foram analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), e compilados na publicação ‘Turismo sergipano: uma análise da Pnad Contínua do Turismo – 2023’, divulgada pelo órgão no dia 20 de setembro.

Foto: Divulgação