PLATAFORMA DO GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 518 VAGAS DE EMPREGO NESTA QUARTA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR

Nesta quarta-feira, 6, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 518 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar nos serviços de alimentação (1 vaga)

Repositor de mercadorias (4 vagas)

Cozinheiro de restaurante (2 vagas)

Atendente de lanchonete (1 vaga)

Atendente barista (2 vagas)

Confeiteiro (1 vaga)

Operadores de máquinas de usinagem CNC (1 vaga)

Assistente jurídico (1 vaga)

Eletrotécnico (1 vaga)

Servente – construção civil (1 vaga)

Marceneiro (1 vaga)

Consultor de vendas (1 vaga)

Auxiliar de padeiro (1 vaga)

Massoterapeuta (7 vagas)

Esteticista (7 vagas)

Auxiliar de recepção (3 vagas)

Auxiliar de limpeza – exclusiva para PcD (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Repositor de mercadorias (4 vagas)

Barra dos Coqueiros

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de obras (7 vagas)

Ajudante de obras – exclusiva para PcD (5 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Instalador reparador de redes e cabos telefônicos (4 vagas)

Campo do Brito

Motoristas de veículos de cargas em geral (1 vaga)

Pedreiro (20 vagas)

Carpinteiro (5 vagas)

Estância

Encanador (2 vagas)

Itabaiana

Repositor de mercadorias (4 vagas)

Alinhador de pneus (1 vaga)

Supervisor de vendas – comercial (1 vaga)

Lagarto

Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos (1 vaga)

Neópolis

Carpinteiro (1 vaga)

São Cristóvão

Gerente comercial (1 vaga)

