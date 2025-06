Plataforma GO Sergipe está com 532 vagas abertas nesta segunda-feira

A semana começa com muitas oportunidades de trabalho para a população sergipana.

Nesta segunda-feira (30), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 532 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade – a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Dentre as oportunidades em Aracaju, estão as de ajudante de estruturas metálicas (2 vagas), professor de séries iniciais (1 vaga), auxiliar de serviços gerais na confecção de roupas (1 vaga), faxineiro (1 vaga), pintor industrial (1 vaga), arquiteto de interiores (1 vaga), auxiliar de arquitetura (1 vaga), coordenador administrativo (1 vaga), analista contábil (1 vaga) e administrador financeiro (1 vaga).

A plataforma também oferece oportunidades de emprego para o interior do estado. Em Lagarto, município do centro sul sergipano, há vagas para auxiliar administrativo (2 vagas), agente de portaria (1 vaga), auxiliar de crédito (2 vagas) e apontador de produção (2 vagas). Em Canindé de São Francisco, no alto sertão do estado, há vagas para eletricista (1 vaga) e trabalhador de tratamento de leite e fabricação de laticínios e afins (1 vaga). Em São Cristóvão, na Região Metropolitana, há vagas para auxiliar financeiro (1 vaga) e instaladores reparadores de linha equipamentos de telecomunicação (1 vaga). Em Itabaiana, no agreste de Sergipe, há vaga para projetista de móveis (1 vaga). Na Barra dos Coqueiros, na Região Metropolitana, há vaga para técnico eletricista (1 vaga) e em Campo do Brito, no agreste, há vaga para comprador (1 vaga).

Há vagas também para os municípios de Capela, Estância, Monte Alegre, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro e Propriá.

Para se inscrever e aproveitar essas oportunidades, acesse a plataforma por meio do site gosergipe.se.gov.br. A plataforma é acessível e de uso intuitivo, mas quem tiver dificuldade ou dúvida quanto ao uso da ferramenta pode buscar o atendimento presencial no NAT, das 7h às 13h, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira. É necessário levar documentação pessoal e comprovante de residência, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores, quando for o caso.

GO Sergipe em números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que está aproximando trabalhadores das empresas contratantes, atualmente já tem 16.125 currículos cadastrados, 346 empresas parceiras registradas e 268 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

