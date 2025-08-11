Plataforma Go Sergipe oferta 521 vagas de emprego nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 11, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 521 vagas de emprego na plataforma ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

O empregador também é beneficiado com o GO Sergipe. Ele pode recrutar novos talentos de forma mais rápida, informando as necessidades de mão de obra, e iniciar a seleção para a empresa. É possível acessar currículos e selecionar profissionais com o perfil procurado.

Já quem busca cursos de qualificação pode se inscrever no programa ‘Qualifica Sergipe’, que tem vagas disponíveis na plataforma digital. Mais informações podem ser consultadas via WhatsApp, pelo número (79) 99958-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe, respectivamente).

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Consultor de vendas (1 vaga)

Assentador cerâmico (3 vagas)

Chefe de cozinha (1 vaga)

Assistente de serviço de contabilidade (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (1 vaga)

Agente de recrutamento e seleção (1 vaga)

Supervisor de vendas no atacado (1 vaga)

Recepcionista atendente (3 vagas)

Auxiliar de cozinha (2 vagas)

Repositor de mercadorias (3 vagas)

Auxiliar nos serviços de alimentação (1 vaga)

Atendente de lanchonete (1 vaga)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Atendente barista (2 vaga)

Confeiteiro (1 vaga)

Operadores de máquinas de usinagem CNC (1 vaga)

Assistente jurídico (1 vaga)

Eletrotécnico (1 vaga)

Itabaiana

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Alinhador de pneus (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de obras (7 vagas)

Ajudante de obras – exclusiva para PcD (5 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Instalador reparador de redes cabos telefônicos (4 vagas)

Estância

Encanador (2 vagas)

Lagarto

Técnico mecânico na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos (1 vaga)

Foto: Ascom/Seteem