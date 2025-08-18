Plataforma GO Sergipe oferta 581 vagas de emprego nesta segunda

Os sergipanos começam esta semana com centenas de oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 18, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 581 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar na plataforma e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente já tem mais de 19 mil currículos cadastrados, 432 empresas parceiras registradas e 347 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Vendedor orçamentista (1 vaga)

Ajustador mecânico de manutenção (1 vaga)

Encarregado de construção civil (2 vagas)

Encarregado de construção civil e manutenção (1 vaga)

Servente – construção civil – exclusiva para PcD (1 vaga)

Auxiliar administrativo – exclusiva para PcD (1 vaga)

Auxiliar de serviços gerais na confecção de roupas (1 vaga)

Costureira de reparação de roupas (1 vaga)

Auxiliar de saúde bucal (1 vaga)

Consultor de vendas (2 vagas)

Cozinheiro (1 vaga)

Mecânico montador de motores de explosão e diesel (1 vaga)

Gesseiro (6 vagas)

Assentador cerâmico (3 vagas)

Atendente barista (2 vagas)

Confeiteiro (1 vaga)

Operadores de máquinas de usinagem cnc (1 vaga)

Marceneiro (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Auxiliar de limpeza – exclusiva para PcD (4 vagas)

Encarregado de alvenaria (1 vaga)

Classificador e empilhador de tijolos refratários (1 vaga)

Ajudante de obras – exclusiva para PcD (5 vagas)

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de obras (7 vagas)

Estância

Eletricista (4 vagas)

Encanadores e instaladores de tubulações (4 vagas)

Operador de caixa – exclusiva para PcD (4 vagas)

Encanador (4 vagas)

