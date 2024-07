Plataforma: Sergipe ganha novo centro de excelência esportiva

Iniciativa une esporte, saúde e educação em um espaço multidisciplinar

Enquanto o mundo se prepara para torcer pelos seus atletas favoritos nas Olimpíadas de Paris 2024, um novo espaço surge para fortalecer ainda mais o esporte em Sergipe. O Centro Esportivo Multidisciplinar Plataforma não apenas promete preparar atletas para competições de alto nível, mas também cultivar o potencial de futuros campeões desde a base. Localizado na Aruana, na zona de expansão da capital sergipana, o espaço terá a sua inauguração oficial nesta sexta-feira (12), às 19h, em um evento para convidados.

O principal nome à frente do projeto é Mariana Barroso, sergipana cuja trajetória é um exemplo de dedicação e superação. Ex-atleta de Ginástica Rítmica (GR), Mariana iniciou sua jornada nos esportes aos cinco anos de idade. Ainda na infância, viajou o mundo para treinar e competir e acumulou títulos sergipanos, brasileiros e sul-americano na modalidade. Hoje, ela é profissional de Educação Física e Árbitra Estadual de GR, além de ser a idealizadora do Plataforma, que promete revolucionar a prática esportiva e educacional no estado. “Durante um tempo, após ter encerrado minha trajetória na Ginástica Rítmica, acreditei que este era um lugar que não me pertencia mais, até perceber que meu coração me levava e batia por todas as experiências e processos que só os Esportes são capazes de proporcionar”, conta a ex-atleta. “Após ter consciência disso, minha vida mudou completamente quando eu aceitei esse fato e ressignifiquei toda a minha vida pessoal com o objetivo de alinhar com a profissional”, complementa.

Junto a Mariana nessa empreitada, está o seu pai, Adriano Barroso, que também participou ativamente na concepção do projeto. O empresário conta que a construção do Plataforma, iniciada em fevereiro de 2021, foi um empreendimento de superação, especialmente em meio aos desafios impostos pela pandemia. Hoje, mais de três anos depois, o espaço conta com 1400 metros quadrados de área construída e se destaca tanto pela estrutura moderna e completa, quanto pela diversidade de serviços oferecidos.

O centro irá englobar várias modalidades de esportes olímpicos, como ginástica rítmica, balett clássico, dança contemporânea, danças urbanas, jazz, lutas e artes marciais, além de contar com atendimento de profissionais da saúde. Um studio de musculação e treinamento personalizado e programas de reforço escolar e aulas de inglês completam o ambiente, tornando-o verdadeiramente multidisciplinar. “Tentamos montar um espaço que funciona de maneira semelhante a um turno integral escolar. Os pais podem trazer seus filhos a partir da hora do almoço e buscá-los no final da tarde, com a garantia de que eles saiam com suas tarefas escolares completas, além de terem estudado outro idioma e praticado esportes. Conseguimos integrar todos esses aspectos em um único local”, destaca Adriano.

Contribuição social e apoio ao esporte

O Plataforma já nasce com um compromisso social significativo. Nas últimas semanas, o centro cedeu suas instalações para um estágio de treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, que se prepara para as Olimpíadas de Paris, e que dessa vez está indo para a competição com chances reais de medalha. Esta iniciativa não só apoia os atletas na sua jornada olímpica, mas também inspira a comunidade local, mostrando que o esporte pode ser um caminho de inclusão e desenvolvimento social e pessoal.

Além disso, a partir de 2025, outros projetos sociais serão implementados, proporcionando acesso ao esporte e à educação para crianças carentes. Mariana destaca que seu objetivo é trazer à comunidade o impacto transformador que o esporte teve em sua própria vida. “A prática esportiva me levou a lugares maravilhosos e me proporcionou experiências incríveis, além de ter me somado valores essenciais como a disciplina, resiliência, empatia com o próximo, o espírito de liderança e a persistência”, explica. “O significado que o esporte trouxe para mim, de ressignificar a minha vida, eu quero levar adiante, para todos que tenham a vontade e oportunidade de praticar, seja a modalidade que for”.

Inauguração e expectativas para o futuro

A inauguração do Plataforma marca um novo capítulo no desenvolvimento esportivo e educacional de Sergipe. “O sentimento é de muita gratidão”, afirma Mariana sobre o projeto. “Hoje, não tenho dúvidas de que estou no caminho certo para levar tudo o que aprendi com a minha história e vivências para futuras gerações de grandes cidadãos e atletas”, finaliza a empresária.

Assessoria de Imprensa Plataforma