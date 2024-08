PM prende homem por suspeita de tráfico de drogas em Aracaju

Nessa segunda-feira (12), militares do Batalhão de Polícia de Raiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Porto Dantas, Zona Norte de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento, quando tomou conhecimento de que dois homens em uma motocicleta vermelha, sem placa, tentaram roubar uma senhora no Bairro Santos Dumont, localizado na Zona Norte da cidade.

Após várias rondas, os suspeitos foram localizados no Bairro Industrial e empreenderam fuga ao notarem a presença dos militares. Após acompanhamento tático, eles foram presos no Bairro Porto Dantas. Com um deles, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e seis embalagens com cocaína.

Conforme as informações, ele admitiu o comércio de drogas, e, no endereço da genitora, foram apreendidas mais 11 embalagens com cocaína e sete de maconha.

O veículo, as drogas e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE