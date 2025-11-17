PMA abre inscrições para comércio na área externa da Vila do Natal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza, nos dias 18 e 19 de novembro, as inscrições para comerciantes interessados em atuar na área externa da Vila do Natal 2025, evento temático promovido pelo Governo de Sergipe que acontece de 5 de dezembro a 04 de janeiro de 2026, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, e que conta com apoio logístico da Prefeitura de Aracaju.

Para esta edição, a Emsurb disponibilizará oito vagas destinadas a segmentos como alimentos, bebidas não alcoólicas, towner, food truck e brinquedos (carrinhos/trenzinho). O credenciamento deverá ser realizado presencialmente na sede da Diretoria de Orlas e Parques (Diropa), localizada no Parque da Sementeira, na av. Jornalista Santos Santana, s/n, no Jardins, das 8h às 17h.

No ato da inscrição, o interessado deve apresentar original e cópia dos documentos de Identidade (RG) e CPF, comprovante de residência em nome do titular, emitido nos últimos 60 dias, certificado do Curso de Manipulação de Alimentos. Em caso de utilização de veículo, documento do mesmo em nome do inscrito e nome fantasia, além de nota fiscal para a atividade de carrinho/trenzinho. Será permitido o cadastro de apenas uma atividade comercial por pessoa.

“A inscrição das categorias Towner e food truck previstas em edital, só será válida após verificação visual dos veículos no dia 24 de novembro, às 16h, impreterivelmente, no estacionamento do Parque da Sementeira, situado na av.Oviedo Teixeira, no Jardins, munido da documentação do veiculo e comprovante de inscrição. O comparecimento após o horário indicado ocasionará a desclassificação imediata do candidato”, informou o Diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Fabiano Braga.

O sorteio eletrônico das vagas ocorrerá na manhã do dia 25 de novembro, a partir das 15h no mesmo local do cadastramento.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado integra arte, cultura, lazer e empreendedorismo. Assim como nas edições anteriores, o evento contará com atrações temáticas e espaços dedicados ao público infantil e familiar. Entre as atrações já previstas estão montanha-russa, roda-gigante, pista de patinação, casa do Papai Noel, arena gamer, teatro, espaço multissensorial, paradas natalinas, artesanato, economia solidária e personagens temáticos interagindo com o público.

