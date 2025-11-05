Prefeitura abre PSS para contratação de psicólogos e assistentes sociais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), abrirá, nesta quarta-feira, 5, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação imediata de 121 profissionais de nível superior nas áreas de Serviço Social e Psicologia. O processo seletivo tem caráter temporário e será realizado até a efetivação do Concurso Municipal Unificado (CMU).

Atualmente o concurso unificado encontra-se em fase de estruturação após a assinatura do Decreto nº 8.320, que instituiu a comissão responsável pelo acompanhamento, organização e fiscalização do certame. Este será o primeiro a reunir, em um único processo seletivo, as demandas de diferentes órgãos e entidades da Prefeitura de Aracaju.

O Edital nº 01/2025 do PSS visa preencher 66 vagas para Assistente Social e 55 vagas para Psicólogo, além de formar cadastro de reserva para futuras convocações. Os profissionais selecionados atuarão em unidades como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop e Serviços de Acolhimento Institucional, desempenhando um papel crucial no acolhimento, acompanhamento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

“A contratação desses profissionais é uma medida estratégica e urgente para qualificar ainda mais o atendimento à nossa população. Nosso quadro técnico precisa ser fortalecido, pois o último e único concurso realizado pela Assistência Social aconteceu há 15 anos. Assistentes Sociais e Psicólogos são a espinha dorsal do SUAS, e este PSS garante que teremos equipes completas e capacitadas para lidar com as complexas demandas sociais de Aracaju, oferecendo dignidade e acesso a direitos,” afirma a secretária da Semfas, Simone Valadares.

Processo de seleção

O PSS será realizado em fase única, de caráter classificatório, por meio de avaliação objetiva de títulos, documentos e experiência profissional. Este formato busca selecionar profissionais que já possuam vivência e conhecimento prático nas áreas de atuação da Assistência Social.

A remuneração para ambos os cargos é de R$ 3.124,37 (três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) para uma jornada de 30 horas semanais.

Prazos e inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura de Aracaju no link no período de 05 a 10 de novembro de 2025.

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos e à documentação exigida, que inclui a comprovação de experiência profissional e títulos acadêmicos, que somam até 100 pontos na avaliação.

O Edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal da Prefeitura de Aracaju.

