PMA acompanha situação do secretário de Desenvolvimento em Israel

A Prefeitura de Aracaju informa que está acompanhando de forma atenta e responsável a situação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Garcia Ribeiro Júnior, que se encontra em missão oficial em Israel.

O secretário representa o Município na Muni Expo Israel 2025, evento internacional voltado ao desenvolvimento econômico e à inovação. O convite foi inicialmente direcionado à prefeita Emília Corrêa, que, considerando a natureza técnica da programação, designou o secretário titular da pasta para representá-la oficialmente.

A viagem acontece em um momento delicado, diante da escalada de tensão e instabilidade no território israelense. Ainda assim, a prefeita manteve contato direto com o secretário, que informou estar em local seguro.

Como medida institucional, a gestão já acionou os senadores Rogério Carvalho, Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, com o objetivo de somar esforços junto à comitiva do Senado Federal e ao Itamaraty, em busca de informações e providências que garantam o retorno seguro do representante de Aracaju ao Brasil.

A Prefeitura de Aracaju segue atenta, adotando todas as medidas cabíveis com responsabilidade e zelo.

Foto arquivo pessoal