Ampliado prazo de inscrições para PSS de psicólogos e assistentes sociais até 2ª

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), informa que as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de psicólogos e assistentes sociais, foram prorrogadas. O prazo segue até a próxima segunda-feira, 17.

A decisão foi tomada após o sistema apresentar uma nova instabilidade nas primeiras horas de inscrição da primeira prorrogação, que aconteceu na última quinta-feira, dia 13.

Agora, é possível se inscrever no certame até às 23h59 da próxima segunda-feira, 17.

Os profissionais selecionados atuarão em unidades como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop e Serviços de Acolhimento Institucional, desempenhando um papel crucial no acolhimento, acompanhamento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O PSS tem como objetivo reforçar as equipes da rede socioassistencial de Aracaju, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

O processo tem caráter temporário e será realizado até a efetivação do Concurso Municipal Unificado (CMU), que está em fase de estruturação. A etapa teve início após a publicação do Decreto nº 8.320, que criou a comissão responsável por acompanhar, organizar e fiscalizar todo o processo seletivo. Esta será a primeira vez que o município reunirá, em um único certame, as demandas de diferentes órgãos e entidades da administração municipal.

Processo de seleção

O PSS será realizado em fase única, de caráter classificatório, por meio da avaliação objetiva de títulos, documentos e experiência profissional. Este formato busca selecionar profissionais que já possuam vivência e conhecimento prático nas áreas de atuação da Assistência Social.

A remuneração para ambos os cargos é de R$ 3.124,37 (três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) para uma jornada de 30 horas semanais.

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos e à documentação exigida, que inclui a comprovação de experiência profissional e títulos acadêmicos, que somam até 100 pontos na avaliação. Além disso, é recomendado que seja salvo o comprovante de inscrição.

O Edital com todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da Prefeitura de Aracaju.

Arte: Ascom Semfas