PMA ANUNCIA ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO E WI-FI E INICIA MODERNIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou nesta segunda-feira (24), dez ônibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e carregador USB para a população.

Ao todo, foram disponibilizados cinco veículos zero quilômetro da Viação Atalaia e mais cinco seminovos da empresa Modelo. A ação tem como objetivo a modernização da frota e visa proporcionar um transporte coletivo de qualidade.

Os veículos também possuem câmbio automático, sistema de bloqueio de portas, câmera de segurança, bilhetagem eletrônica avançada entre outros recursos. A prefeita Emília Corrêa destacou que a chegada dos novos veículos representa um compromisso com a melhoria do transporte público. “Não temos nem três meses de gestão e já estamos atuando em pontos sensíveis para a população, como o transporte coletivo. Estamos entregando ônibus zero quilômetro, que acabamos de receber, ainda com plástico e cheirinho de novo. E agora, também os seminovos da Modelo. Ou seja, a sucata não fica mais em Aracaju. Deixei isso muito claro, e estamos provando que é possível”, afirmou. “Em meados de abril, devem estar chegando mais 19 novos ônibus. Ou seja, é o que a população de Aracaju merece, e estamos trabalhando para acontecer o mais rápido possível, proporcionando dignidade no transporte público”, acrescentou a prefeita.

Os novos veículos da Viação Atalaia serão incorporados às seguintes rotas: 004 – Santa Maria / Mercado; 100 2 – Circular Shoppings 02 e 200.1; e Circular Indústria e Comércio 01. Já os veículos da Modelo farão os seguintes itinerários: 001 – Augusto Franco / Bugio; 008 – Porto Sul / Bairro Industrial; e 200-2 – Circular Indústria e Comércio 2.

O superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Nelson Felipe, destacou que a iniciativa atende a uma meta da prefeita Emília Corrêa, que determinou a modernização da frota. “Para nós, é uma grande satisfação entregar esses veículos à população. O objetivo é substituir toda a frota antiga, retirando os ônibus que quebram, não oferecem segurança e não garantem o mínimo de conforto aos aracajuanos. Nossa meta é estabelecer um novo padrão de qualidade, com ônibus modernos, seguros e eficientes, que atendam às necessidades da população em mobilidade e segurança”, afirmou.

A presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), Rayssa Cruz, explicou que os novos ônibus entregues possuem o sistema Euro 6, que emite até seis vezes menos poluentes, alcançando níveis semelhantes aos dos modelos movidos a gás. “Quem mais ganha é o usuário, que precisa de um transporte público com mais qualidade e eficiência. Os ônibus entregues hoje, tanto os novos quanto os seminovos, contam com tecnologia mais avançada. O ar-condicionado, por exemplo, sempre foi um pedido da população, e sabemos que ela merece esse conforto. É uma evolução, e nosso objetivo é investir cada vez mais em ônibus equipados com esse recurso, além de tecnologias sustentáveis, destacou.

Para o estudante Davi Gabriel Silva Menezes, a chegada de novos ônibus representa um avanço para o transporte em Aracaju. “Como usuário, vejo isso como um grande benefício para a capital e a região metropolitana. É muito importante, especialmente diante dos problemas que enfrentávamos, como ônibus quebrando frequentemente e lotação nos horários de pico. Além disso, a entrega de veículos com ar-condicionado faz toda a diferença. Como passageiro, aprovo essa melhoria”, disse.

O motorista da Viação Atalaia, Cleverton Ferreira Andrade, também comemorou a chegada dos novos veículos. “Para a gente, é muito gratificante dirigir esses novos ônibus com essas tecnologias, sem contar o conforto e a comodidade. Os passageiros vão sentir essa melhoria, porque são ônibus com ar-condicionado, internet Wi-Fi, e estarão mais conectados no seu dia a dia. Vai ser uma viagem melhor, mais aconchegante, e para a gente trabalhar com esse conforto é excepcional”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA