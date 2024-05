PMA autoriza início das obras de infraestrutura do Nova Olaria

Com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura da comunidade Nova Olaria, nesta terça-feira, 28, fica marcado o início da realização de um sonho para os moradores dessa localidade no bairro Olaria, zona Oeste de Aracaju. Com a autorização do prefeito Edvaldo Nogueira, a vida de mais de 600 famílias será transformada, uma vez que a Prefeitura de Aracaju, por meio de recursos provenientes do Programa Pró-Moradia, do Governo Federal, investe R$ 86 milhões nas obras, dos quais mais de R$ 22 milhões serão aplicados nos serviços de infraestrutura do espaço. Além disso, após a obra, serão construídas também 198 residências no local, o que irá transformar totalmente a paisagem urbana dessa comunidade.

Para o gestor da capital sergipana, o anúncio desta terça, além de concretizar e validar a esperança dos moradores dessa região pelo início da obra, é também a realização de um sonho particular, de levar dignidade para o povo da Nova Olaria e garantir mais qualidade de vida para essas pessoas.

“A partir de hoje, essa comunidade passa a se tornar um bairro. Esse é o início de uma grande revolução nessa área que carecia dessa atenção. Estou realizando um sonho, que é da comunidade, mas também é um dos meus sonhos pessoais, de trazer dignidade para todas essas famílias. Tínhamos um projeto inicial, mas a população pediu que a gente mudasse a ideia. Aceitei a opinião dos moradores, que discutiram entre eles sobre o assunto, porque trabalho para isso, para atender o povo aracajuano. Foi por isso que demoramos para anunciar a obra, porque precisamos fazer um novo projeto. Agora, será feita toda a infraestrutura do espaço e ainda iremos construir 198 casas que precisarão ser demolidas para a realização da obra. Com isso, será possível transitar nessa localidade de carro, entrar ônibus e oferecer qualidade de vida aos moradores. É para isso que trabalhamos, para dar dignidade para quem precisa, para melhorar o dia a dia das pessoas, sobretudo, aquelas que mais precisam”, afirmou Edvaldo.

O serviço que será executado realizará uma readequação na comunidade Nova Olaria, com estruturação das ruas existentes, abertura de novas vias e de acesso para a BR-235 e à avenida Santa Gleide. O projeto vai solucionar também os principais problemas relatados pelos moradores, como a falta de saneamento básico e a regularização do fornecimento de água e energia elétrica. A obra contemplará a construção de drenagem pluvial; pavimentação asfáltica, em paralelepípedo e piso de concreto intertravado; passeios e meios-fios em concreto; e sinalização horizontal e vertical. Em seguida, será realizada também a construção de 198 unidades habitacionais.

O secretário de Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, detalhou como a obra deve acontecer e o que mudou do projeto atual, solicitado pela comunidade, para o projeto antigo, apresentado pela Prefeitura aos moradores em dezembro do ano passado.

“Essa obra no bairro Olaria, juntamente com a construção das casas no Mangabeiras e o serviços realizados no Recanto da Paz e no Lamarão, fecha o ciclo do governo Edvaldo Nogueira de construção de casas e melhorias de infraestrutura dessas localidades. Para essa obra, precisamos substituir o conceito original para manter aquilo que existe hoje, ou seja, vamos tentar manter a estrutura viária que já existe aqui. Apenas em alguns locais, como o que fica abaixo da linha de transmissão, que precisaremos mudar, por questão de segurança. Refizemos o projeto, conversamos com o Ministério das Cidades, apresentamos a nova visão e ele foi aprovado. Mas isso fez com que o início da obra fosse atrasado em mais ou menos um ano e meio. Essa primeira parte da obra consiste em infraestrutura, fornecimento de água, rede esgoto, pavimentação e melhoria das ruas. Em seguida, será licitada a construção de 198 casas.A obra será executada em duas etapas, a primeira vindo do Bugio em direção a comunidade do Nova Olaria e em seguida, da parte da linha de transmissão em sentido à BR-235”, detalhou.

Uma nova vida

Entre os moradores, que aguardavam ansiosamente o início das obras, a sensação é de felicidade com o anúncio realizado pelo prefeito. A diarista Mércia da Silva, por exemplo, destacou que agora poderá dar um basta na vida cotidiana em meio a lama e poeira.

“Essa obra será maravilhosa, não poderia ser melhor. A demora foi muita, mas chegou e vai fazer diferença. Eu não pude ver o projeto, porque não tive como ir na reunião que o prefeito teve com a comunidade na semana passada, mas pelo que me disseram, será pavimentação e benefício para todos nós moradores. Hoje em dia vivemos na lama, de forma bastante insalubre, expostos ao esgoto, mas nunca deixei de acreditar e ter esperança que essa nossa realidade iria mudar. É isso que o dia de hoje está mostrando pra gente”, disse ela.

A dona de casa, Jeane Ferreira, também relatou as dificuldades de viver nessas condições. Ela esteve reunida com o prefeito, na semana passada, quando ele se encontrou com a comunidade para apresentar o novo projeto, e contou que entre os vizinhos a reação é a mesma: satisfação com a obra que vai mudar a vida de todos.

“Agora vai ser bem melhor para nós do Nova Olaria, porque não tínhamos saneamento, energia elétrica e agora, de uma só vez, vamos ter tudo isso. Hoje em dia vivemos sempre com os pés cheios de lama, neste período de inverno, já no verão é a poeira que mais afeta a gente. Às vezes temos água e às vezes não. Na semana passada acompanhei a apresentação do projeto pelo prefeito e achei uma maravilha. As mudanças que pedimos foram aceitas e tudo foi acatado. Vi muita gente satisfeita com essa iniciativa da Prefeitura e agora é só esperar a obra ser concluída para a gente concretizar também nosso sonho”, afirmou.

