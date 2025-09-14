PMA cobra esclarecimento sobre desabastecimento de água na capital

A Prefeitura de Aracaju informa que, diante do rompimento da adutora que deixou 42 bairros sem abastecimento de água desde a noite de sexta-feira (12), solicitou à Iguá Saneamento informações detalhadas sobre as providências já adotadas e as medidas preventivas para evitar novos incidentes.

Até o momento, não há previsão para a normalização do abastecimento. A administração municipal requisitou ainda à concessionária a apresentação de um plano emergencial com cronograma de execução e alternativas de atendimento, como carros-pipa e pontos de distribuição, priorizando unidades de saúde, abrigos e demais serviços essenciais. A Prefeitura reforça, também, a importância de manter a população informada em tempo real, com canais de comunicação claros e atualizações constantes sobre a recuperação do serviço.

A Prefeitura de Aracaju solicitou ao Governo do Estado, por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), responsável pela fiscalização do contrato de concessão, que acompanhe o cumprimento das obrigações da concessionária e adote as medidas necessárias para que o abastecimento seja restabelecido com a máxima urgência.

A administração municipal destaca que a interrupção prolongada do fornecimento de água compromete a rotina dos moradores e impacta significativamente a economia local, em especial hotéis, bares, restaurantes e demais atividades que dependem do abastecimento para manter padrões de qualidade e segurança.