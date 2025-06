PMA continua realizando ações preventivas e corretivas em vários pontos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), continua nas ruas da cidade realizando serviços corretivos e preventivos em razão das fortes chuvas que chegaram à capital sergipana. Somente nesta segunda-feira, 16, cerca de 17 bairros estão recebendo as seguintes ações: desobstrução de fossa, recuperação de drenagem e desobstrução de bocas de lobo, poços de visita e caixas de passagem. Essas operações tem cronograma de ações e é ininterrupto.

Os serviços acontecem em áreas importantes como o Mercado Milton Santos e o Hospital Fernando Franco, localizados no conjunto Augusto Franco, além da avenida Visconde de Maracaju, o Mercado Central, a avenida Dr. Francisco Moreira no bairro Ponto Novo, a avenida Camilo Calazans no bairro Novo Paraíso, a avenida Ivo do Prado, no centro da cidade, e na rua Lagarto, no bairro São José.

As equipes operacionais também estão atuando em outros pontos da cidade, seguindo o cronograma diário. Em alguns locais, é necessária a utilização dos caminhões ultra-vacall, especializados na sucção de materiais e na otimização do processo de limpeza e manutenção preventiva da rede de drenagem pluvial.

Texto e foto AAN