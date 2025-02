PMA dá apoio logístico pra gravação do programa de Lucas Guimarães

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) contribuiu com o apoio logístico para a realização da gravação do programa “Eita Lucas”, do SBT, neste domingo, 2. Uma grande estrutura foi montada no estacionamento do Havaizinho, na Orla de Atalaia.

A prefeita Emília Corrêa esteve presente no evento e reforçou que a capital está pronta para sediar boas iniciativas. “Aracaju estará sempre de portas abertas para esse evento. Essa é a primeira vez, mas podem voltar quando quiserem. Aqui nós temos belezas naturais lindíssimas, gastronomia única, música e uma cultura que só aqui tem”.

Também presente no evento, o vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, que ressaltou que atividades assim divulgam e fortalecem Aracaju como destino turístico. “Queremos muito eventos que movimentem o nosso turismo, divulguem a nossa cidade e o nosso estado para o Brasil, para o mundo”.

Para o secretário do Turismo de Aracaju, o trabalho está apenas no começo. “Primeiro é uma felicidade poder receber tantas pessoas aqui e levar Aracaju para todo o Brasil, o calor do nosso povo, a alegria do povo do aracajuano. É muito orgulho para a gente. Nos estimula a seguir trabalhando cada vez mais pelo nosso povo”, enfatizou.

“Eu nunca vim para Aracaju para estar tão quente assim, mas nada comparado ao calor humano que recebi. Muito, muito obrigado! Obrigado pelo carinho, pela paciência, por serem meus parceiros de início até o fim. Foram quatro programas que precisavam da energia das pessoas e foi isso que recebemos”, comemorou Lucas Guimarães após as gravações.

O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, que estava entre os convidados da atração falou sobre o incentivo à economia que eventos assim proporciona. “Nessa parceria com a Prefeitura, é um momento que movimenta a economia, vários empregos gerados, os ambulantes aqui fazendo a festa, então, é dignidade para a população de Aracaju”, destacou.

O programa “Eita Lucas” é comandado pelo influenciador digital Lucas Guimarães. O game show está programado para estrear no dia 8 de março, nas tardes de sábado do SBT. As gravações deste domingo tiveram início no final da manhã e se estenderam até o início da noite.

Foto: Ascom/Setur