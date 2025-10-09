PMA define melhorias para atuação de vendedores ambulantes no Pré-Caju 2025

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou nesta quinta-feira, 9, uma reunião com os vendedores ambulantes que irão atuar no Pré-Caju 2025. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas da categoria e definir melhorias para os trabalhadores durante o evento, que acontecerá na Orla de Atalaia entre os dias 14 e 16 de novembro. A reunião foi conduzida pelo secretário da Articulação, Parcerias e Investimentos, Fábio Uchôa, e pelo presidente da Emsurb, Hugo Esoj.

Entre os pleitos apresentados e atendidos pela Prefeitura estão a autorização para o uso de bancos plásticos (um por vendedor), permitindo que possam descansar durante o expediente, e a liberação de um isopor de 100 litros para armazenar gelo extra, além da caixa térmica de 300 litros destinada às bebidas.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, avaliou o encontro como bastante produtivo, destacando que foi possível chegar a consensos importantes com os trabalhadores. “A gente sempre busca o melhor para a população aracajuana, e não seria diferente com os camelôs, ambulantes, barraqueiros e o pessoal que vende drinks. Todos foram ouvidos, avaliamos o que era possível dentro das regras e da lei, e fizemos algumas concessões para atender as demandas, especialmente sobre as caixas térmicas e o espaço de trabalho. Teremos algumas alterações a pedido deles, com o consentimento da organização do evento”, explicou.

Outro tema discutido pelos trabalhadores foi a ampliação do número de vagas destinadas aos permissionários. Durante o encontro, Hugo Esoj informou que apresentará as solicitações à prefeita Emília Corrêa, que pretende dialogar com a organização do evento para avaliar a possibilidade de aumento. Ele acrescentou ainda que será realizado um novo sorteio das vagas remanescentes, referentes aos participantes que não efetuarem o pagamento do boleto até o dia 14 de outubro. “No dia 15 de outubro, vamos divulgar nas redes sociais da Emsurb quantas vagas ficaram disponíveis e quantas novas a Prefeitura conseguiu junto à organização. Já no dia 20, faremos o sorteio dessas vagas remanescentes”, garantiu.

A presidente da Associação de Vendedores Ambulantes em Shows e Eventos nos Espaços Públicos de Sergipe, Maria Gilvania dos Santos, comemorou o acolhimento das reivindicações. “Foi uma reunião produtiva. A categoria vinha pedindo um isopor a mais, porque apenas dois não eram suficientes. Agora, com a liberação da caixa térmica e de um isopor extra para o gelo, todos se sentiram contemplados”, afirmou.

O vendedor de bebidas Willian Batista dos Santos, que atua há 10 anos de forma independente, também elogiou a abertura ao diálogo. “Viemos de forma pacífica, conversamos com o presidente da Emsurb e conseguimos esse consenso. Outra preocupação era o número de vagas, já que muitos ficaram de fora, mas agora teremos uma nova oportunidade com as vagas que serão anunciadas no dia 15. Foi uma reunião muito boa, todos puderam falar, expor suas demandas e, graças a Deus, conseguimos garantir melhorias importantes”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA

