PMA dialoga com empresários e moradores sobre alagamentos na avenida Anísio Azevedo

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu nesta quinta-feira, 24, com um grupo de empresários, lojistas e moradores da avenida Anísio Azevedo e dos bairros 13 de Julho, Salgado Filho e São José. O encontro aconteceu na sede da prefeitura de Aracaju e teve como objetivo definir ações futuras que possam ser realizadas para minimizar os estragos causados pelos constantes alagamentos que acontecem na região.

Durante o encontro, a gestora ouviu os relatos dos empresários sobre os desafios que eles enfrentam na região, além de ouvir sugestões e demandas dos moradores e comerciantes locais. Emília Corrêa garantiu que a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), está finalizando alguns processos e em breve será lançada uma licitação para cuidar das questões relacionadas à avenida Anísio Azevedo e seu entorno.

“Minha meta é resolver. Sei que não é fácil nem barato, mas estamos determinados a enfrentar os problemas que muitos deixaram de lado. Já começamos ações importantes, inclusive em áreas críticas como o Largo da Aparecida, com projetos prontos para licitação e com o canal da Anísio Azevedo não será diferente. A Seminfra está finalizando algumas questões em breve teremos uma licitação para contratar uma empresa que será responsável por elaborar o projeto de execução da obra de macrodrenagem e requalificação do canal da avenida Anísio Azevedo. E essa empresa terá o prazo máximo de dez meses para entregar esse projeto”, pontuou a prefeita.

Após a fala da prefeita, o secretário municipal de Infraestrutura, Sérgio Guimarães explicou que desde o início da gestão a Seminfra realiza estudos técnicos no canal da avenida Anísio Azevedo e que já existe um projeto de estudos pronto sobre a região. Ele confirmou que o próximo passo é a abertura da licitação para a contratação da empresa que vai executar o projeto. “Essa reunião foi extremamente importante para ouvirmos as demandas e atuar de maneira mais assertiva. Sabemos das dificuldades enfrentadas por quem vive e trabalha nessa área e estamos trabalhando de forma integrada para buscar soluções duradouras.

“Esse estudo que está sendo apresentado aqui é um avanço importante e agora vamos seguir para a abertura da licitação que deve ser responsável pela obra de macrodrenagem e requalificação urbana do canal da avenida Anísio Azevedo, finalizou o secretário.

A empresária Michelle França disse que a reunião foi muito importante e renovou as esperanças do grupo. O que eu vi durante anos é que nunca fomos escutados. E agora a gente conseguiu. E, para nossa surpresa, já tem um projeto pronto, já tem estudos feitos e isso nos traz muitas esperanças. Eu tenho muita expectativa no que vai acontecer daqui para frente e agora eu acredito que as melhorias serão feitas”.

Participaram da reunião Itamar Bezerra, secretários de Governo, Sidney Tiago, secretário da Fazenda, Fábio Uchoa, secretário de Articulação Política, Thyago Silva, secretário de Planejamento e Gestão e Nelson Felipe, superintende da SMTT. O vereador Breno Garibaldi, que foi quem articulou a reunião também esteve presente no encontro.

Foto: Ronald Ameida / SECOM PMA