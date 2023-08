PMA disponibiliza vagas de estágio para tutoria e mediação pedagógica

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), disponibiliza vagas para estágio nos programas de tutoria e mediação pedagógica. Sendo uma medida de incentivo à expansão do aprendizado aos estudantes da graduação, as duas modalidades de estágio atendem a diferentes demandas, mas que se assemelham ao objetivo principal, que é o de auxiliar não só os professores, mas os próprios alunos da rede. As vagas são para Licenciaturas em Pedagogia, Matemática, Letras – Português e Letras Libras.

A tutoria pedagógica, inicialmente planejada apenas para alunos de Pedagogia, incluiu, em 2022, a área de Matemática, após analisar os efeitos da pandemia de covid-19 no aprendizado da disciplina por grande parte dos alunos.

Com isso, o programa de tutoria expandiu suas ações e, além dos estagiários de Pedagogia presentes nas salas de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental, também foi possível incluir estudantes da graduação de Matemática para auxiliar os estudantes dos anos finais com dificuldades expressivas com os números. No dia a dia, os estagiários dão suporte para, no máximo, dez alunos, que são mapeados pela coordenação e professores da instituição.

De acordo com Giselle Machado, assessora dos anos finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental (Coef), há uma grande disponibilidade de vagas para tutoria pedagógica em Matemática durante o turno da tarde em diferentes escolas municipais de Aracaju.

“Devido ao fato de que a maioria das faculdades e universidades conveniadas ofertam o curso de Matemática no período da tarde, isso impossibilita que os graduandos interessados possam participar do estágio, pois só têm disponibilidade no turno matutino, que já está preenchido. Por isso, divulgamos essas vagas vespertinas com a expectativa de conseguir alunos que podem estar dentro das escolas junto aos professores, auxiliando os estudantes dos anos finais que precisam de ajuda na disciplina de matemática”, explica.

Sobre a área de Pedagogia, a assessora informa que também há oportunidades para os pedagogos em formação que querem ter a experiência de estar em sala de aula com os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Mediação pedagógica

Nesta modalidade de estágio, no contexto da Educação Inclusiva, o estagiário atua em parceria com o professor, a escola e a família, tendo como objetivo compartilhar conhecimento e acompanhar o aluno público-alvo da educação especial durante as aulas.

Com vagas abertas para a mediação pedagógica, a coordenadora de Educação Especial da Semed, Maíra lelena Nascimento, descreve a função e a importância de ter esse estagiário lado a lado com os professores.

“O estagiário faz a mediação com a professora, com os colegas, favorecendo as aprendizagens formais, bem como os comportamentos. Assim, o mediador escolar não deve agir de forma substitutiva ao professor regente, mas ser apoio para ele. Sua atribuição principal é ser intermediário diante das situações que envolvem questões comportamentais, pedagógicas, sociais, recreativas, de comunicação e de linguagem”, especifica Maíra.

Foto: Isley Santos/Ascom Semed