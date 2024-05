PMA divulga resultado de avaliação documental do Edital de Demais Linguagens da LPG

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), torna público a lista de pessoas aptas e inaptas, após a fase de Resultado de Avaliação Documental, do Edital nº 009/2023 de Demais Linguagens, da Lei Paulo Gustavo (LPG), em Aracaju. A capital sergipana contou com cinco editais referentes à Lei Emergencial, por meio dos recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC), provenientes do Ministério da Cultura (MinC).

A Lei Paulo Gustavo tem como objetivo principal o fomento à cultura e à produção artística em caráter emergencial, visando apoiar e fortalecer o setor cultural e criativo, além de promover ações que possibilitem a capacitação e qualificação de profissionais nesse segmento.

Os interessados poderão conferir a relação com o resultado no Mapa Cultural de Aracaju. O prazo de recursos será de três dias úteis, contados a partir de segunda-feira, 13, e finalizado na quarta-feira, dia 15 de maio. O pedido deve ser enviado pelo e-mail leipaulogustavo@aracaju.se.gov.br.

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o resultado finaliza o edital central da LPG. “A análise documental é a última etapa exigida pelos editais para darmos início ao processo de execução dos projetos. Elas seguem etapas essenciais para que entreguemos à população o melhor resultado. Depois desses trâmites, aprovaremos os planos de trabalho e, de imediato, começaremos a liberação dos recursos”, explica.

Após o período de recurso, a instituição divulgará nova lista após análises dos recursos; e, posteriormente, dará prosseguimento aos ajustes dos planos de trabalho e a assinatura dos Termos de Execução Cultural, além do chamamento de planos de trabalho suplentes. A Funcaju entrará em contato com cada selecionado para dar prosseguimento aos trâmites.

Arte: Ascom/Funcaju