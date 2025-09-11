PMA divulga resultado do sorteio para comerciantes da Vila da Criança na Orla

Nesta quinta-feira, 11, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), efetuou mais uma etapa do processo de organização do comércio de alimentos e bebidas na área externa da Vila da Criança, evento promovido pelo Governo de Sergipe.

Em sorteio eletrônico, foram selecionados seis comerciantes, entre os 136 inscritos, que irão ocupar os pontos fixos disponibilizados na praça de eventos da Orla da Atalaia durante os dias de realização da programação.

De acordo com os critérios estabelecidos em edital, os contemplados devem comparecer no próximo dia 15 de setembro ao setor de Arrecadação da Emsurb, localizado na Rua Dom Pedro II, nº 135, bairro Ponto Novo, para retirar os boletos referentes ao preço público. O pagamento deve ser realizado até o dia 17 do mesmo mês.

O diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Fabiano Braga, reforçou a importância de atenção aos prazos. “Caso o contemplado não compareça para retirar o boleto ou não efetue o pagamento dentro do prazo, perderá automaticamente o direito à vaga”, alerta.

A etapa final do processo será a entrega dos crachás de identificação aos comerciantes autorizados. A distribuição ocorrerá no dia 29 de setembro, das 8h às 14h, na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Diropa), na avenida Santos Dumont, em frente aos Arcos da Orla. Para receber o crachá, será necessário apresentar documento oficial com foto.

Vila da Criança

Promovida pelo Governo de Sergipe, a Vila da Criança integra o calendário de grandes eventos temáticos que movimentam a economia e fortalecem o turismo do Estado. A edição deste ano contará com uma estrutura ampliada, reunindo cinema, teatro, arena gamer, minicidade, brinquedos infláveis acessíveis, roda-gigante, carrossel, cama elástica, casas temáticas, espaço multissensorial, além de praça de alimentação e feira de artesanato.

Confira nos links abaixo os números sorteados:

DIVERSOS – https://resulta.do/68ae8973dd8b

TOWNER – https://resulta.do/b20a0ed377d8

FOOD TRUCK – https://resulta.do/728df2f3adee

Foto: Plácido Noberto / Ascom Emsurb