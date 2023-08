PMA e CBM dialogam sobre segurança de banhistas nas praias de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), manteve diálogo nesta quarta-feira, 9, com representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) a fim de analisar estratégias para reduzir riscos nas áreas mais sensíveis da faixa litorânea da capital. O objetivo é, principalmente, evitar ocorrências de afogamento e resguardar vidas, com atenção especial às áreas da Coroa do Meio.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, afirmou que a partir de análise de dados, com características da praia em Aracaju, os órgãos se reúnem a fim de intensificar ações preventivas. “Conversamos sobre a verificação da atuação de ambulantes nas áreas sensíveis, sobre a ampliação de sinalização e possíveis instalações de equipamentos que possam contribuir com a otimização do trabalho de bombeiros militares na região”, explicou o secretário.

A Cel Maristela Xavier dos Santos, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, afirma que a parceria firmada com a Prefeitura de Aracaju objetiva proporcionar maior segurança para banhistas e turistas. “Estamos firmando essa parceria no intuito de fortalecer os serviços que já estão sendo prestados pelo Corpo de Bombeiros, juntamente com a Prefeitura, para estabelecer medidas que visam ofertar uma condição mais segura para todos que frequentam as praias de Aracaju”, frisou.

De acordo com o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, o órgão reforça o monitoramento de vendedores ambulantes que possam surgir nas localidades mais sensíveis. “Entendemos que quando há fomento à presença de ambulantes em determinado local é gerado atrativo para o público. Como se trata de uma área sensível, de alto risco para a vida de turistas ou cidadãos aracajuanos, essa é uma prática que deve ser evitada, justamente para proteger vidas”, indicou.

O comandante do grupamento de busca e salvamento do CBMSE, Márcio José dos Santos, explica que, na função de guarda-vidas, os bombeiros militares percorrem toda a extensão da praia mapeando os locais que oferecem o maior risco e, a partir daí, faz a sinalização desses locais, com a devida orientação aos banhistas.

“Neste ano, temos uma novidade que é a prainha da Coroa do Meio. É um local extremamente perigoso, devido à profundidade que pode alcançar até 30 metros, além da presença de pedras. É um local bastante perigoso pois, abaixo da linha da água há pedras também. Caso exista uma correnteza mais forte, as pessoas também podem ser levadas para os locais mais perigosos”, alertou o comandante.

Orientações

O comandante Mário José dos Santos ressaltou ainda os cuidados necessários para evitar riscos ao frequentar as praias. “Os banhistas devem observar, principalmente, as sinalizações com bandeiras vermelhas e triangulares, pois são locais perigosos. As pessoas não devem frequentar esses espaços. Ao entrar na água, verificar que água não ultrapasse a região da cintura. Ao levar crianças para a praia, não deixar a criança afastada em distância superior a um braço. Além disso, ao ingerir bebidas alcoólicas os banhistas não devem entrar no mar, assim como não devem superestimar a sua natação, pois na praia há possibilidade de ser surpreendido por uma correnteza”, orientou.

