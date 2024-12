PMA e CDL entregam Natal Iluminado no Centro Comercial

Teve início na tarde desta sexta-feira, 6, o Natal Iluminado no Centro Comercial, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), com o objetivo de fomentar as vendas no comércio e oferecer momentos de lazer e encantamento para a população. O projeto também conta o apoio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

O secretário do Turismo da capital, Jorge Fraga, ressalta o compromisso do prefeito Edvaldo Nogueira com o fortalecimento do comércio no Centro da cidade e também com o turismo. ¨É nesta época natalina que nós temos grandes vendas. Os comerciantes vendendo bem e a cidade repleta de turistas vivendo a magia do Natal Iluminado traz resultados positivos para o comércio e para o fluxo de visitantes na cidade. Então, tudo isso aqui é um incentivo ao comerciante e à população para que venha ao nosso Centro Comercial para fazer suas compras e viver momentos inesquecíveis do espírito natalino”, ressalta o gestor.

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Moraes, enalteceu o planejamento do projeto, proporcionando crescimento e encantamento de aracajuanos e turistas, ano após ano. “Com planejamento, conseguimos ampliar o Natal Iluminado para essa região do Centro da cidade. Todos os calçadões estão iluminados através da Prefeitura de Aracaju. Bem próximo, o público também pode aproveitar a decoração natalina da praça Fausto Cardoso, por meio de uma grande parceria com a Fecomércio, que inclui outros locais da cidade, como a Praia Formosa, a Orla da Atalaia e a Orla Pôr do Sol. A Orla do Porto Dantas, a Orla do Bairro Industrial e o Parque da Sementeira também fazem parte desta verdadeira ampliação do Natal Iluminado. Além disso, visando o bem estar dos visitantes, também ampliamos todo o processo de fiscalização e limpeza nos calçadões”, afirmou o gestor.

O projeto conta com iluminação cênica no prédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), incluindo um letreiro com a mensagem “Feliz 2025”; uma iluminação especial na Igreja São Salvador, a fim de valorizar a fachada; A Casa do Papai Noel, montada no cruzamento dos calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras, que recebeu decoração temática e teve intensa movimentação durante o primeiro dia de visitação. Além do Papai Noel, sentado em seu trono natalino, esbanjando simpatia com a criançada.

Para o presidente da CDL, Elison Bomfim, o projeto cria perspectiva positiva para todos os comerciantes. “É um momento muito importante. A gente está vendo a retomada do crescimento do Centro. A gente verifica que essas ações feitas pela CDL, junto com a Prefeitura de Aracaju, fazem com que as pessoas venham para o Centro passear no calçadão e fazer compras. Esse horário estendido à noite faz com que as pessoas possam fazer suas compras de maneira mais confortável, com menos calor. Tudo isso converge para que a gente tenha um Centro Comercial mais forte. Quando se vê o investimento que foi feito aqui com a Prefeitura e a CDL, junto com a Setur e a Semde, todos os comerciantes ficam mais esperançosos sabendo que haverá mais fluxo de consumidores”, afirma o dirigente e empresário.

Sentimento compartilhado pelos comerciantes, que já demonstram otimismo com o movimento crescente de consumidores nas lojas. É o caso da vendedora Célia da Silva, que foi admitida há 15 dias e está confiante no crescimento das vendas. “Eu estou achando legal e muito bom esse evento. Os clientes entram na loja com toda animação e, com certeza, vai aumentar o fluxo”, afirma.

Dona Maria Claudice Santos Ferreira levou a netinha, Maria Cecília Ferreira, para conhecer o Papai Noel e elogiou a iniciativa. “É bom vir ao centro da cidade para fazer compras e encontrar esse clima natalino no calçadão. Quando vi a casinha do Papai Noel, não perdi tempo e levei a minha netinha para viver esse momento tão bonito. Aproveitei para registrar com uma foto, que ficará marcada para sempre no coração dela”, detalhou a vovó.

Atrativos

Como parte da programação de abertura, o público pode apreciar a apresentação do Coral Canarinhos, ecoando cânticos pelos calçadões do Centro da cidade. Além disso, a CDL promoveu o sorteio de um prêmio de R$ 1 mil entre as pessoas que fizeram compras nesta sexta-feira, 6. O secretário Jorge Fraga, encarregado de retirar o nome premiado, foi o mediador para que Zildete Gusmão subisse ao palco feliz pela sorte inédita. “Nunca ganhei nada, é a primeira vez. O Natal Iluminado ficou muito bom, deu uma movimentada muito boa no Centro, o pessoal tem que vir mais para o Centro porque é bem seguro e tem policiamento todos os dias”, destacou a premiada.

Foto: Sérgio Silva