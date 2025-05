PMA e Unit avançam em parceria para aproximar saber acadêmico da realidade das comunidades

A Prefeitura de Aracaju deu um importante passo rumo à integração entre a gestão pública e as instituições de ensino superior, ao confirmar a participação na construção de um projeto, iniciativa da Universidade Tiradentes (Unit), que visa levar os serviços e conhecimentos da universidade diretamente às comunidades.

A proposta, que foi apresentada em reunião realizada nesta quinta-feira, 15, na prefeitura, é composta por três pilares, o primeiro é levar os serviços que são ofertados pelos cursos que a universidade disponibiliza à população, o segundo é capacitar os servidores da gestão com cursos de pós-graduação e extensão e o terceiro é expandir o projeto para os outros bairros da capital. Em cada um destes pilares, a Prefeitura deve disponibilizar dados e demandas sobre as necessidades da comunidade que será assistida.

O projeto busca iniciar suas ações pela Farolândia, bairro em que a universidade está localizada, promovendo uma ponte entre a academia e a população. A Unit pretende disponibilizar, por meio de seus 22 cursos de graduação, serviços nas áreas de saúde, arquitetura, engenharia, tecnologia da informação, entre outras, com envolvimento direto de alunos e professores.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou do encontro com a comissão da Universidade Tiradentes para discutir os termos da parceria e reforçou o compromisso da gestão em apoiar iniciativas que aproximem a universidade da população. “O desejo da Unit é o desejo da Prefeitura. A gente precisa desses braços e eu acredito que essa parceria é necessária, pois queremos andar rápido e entregar o serviço à população. Tenho certeza que será algo muito produtivo”.

O secretário municipal de Articulação Política e Relações Institucionais, Fábio Uchôa ressaltou que essa parceria beneficia muito a população. “A proposta apresentada reforça um princípio que defendemos que é o diálogo da gestão com a sociedade e com as instituições de ensino. Quando a UNIT se coloca à disposição para atuar em parceria com a Prefeitura, levando conhecimento e serviços para os bairros, isso tem um impacto direto na vida das pessoas. E mais do que isso, qualifica a atuação dos nossos servidores e fortalece a gestão como um todo. Essa construção conjunta é o caminho mais eficaz para avançarmos”.

Para o Pró-Reitor de graduação, Ronaldo Linhares, a parceria é uma forma de minimizar os problemas que a prefeitura precisa resolver. “Nós vamos ofertar os serviços com base nos dados e demandas que a prefeitura vai disponibilizar então só trará benefícios. Além disso, o projeto nasce do compromisso da Universidade Tiradentes com a responsabilidade social. A ideia é aproximar a universidade da comunidade da Farolândia, mobilizando nossos cursos de graduação para oferecer serviços e soluções concretas às demandas do bairro. Professores e alunos das áreas de saúde, engenharia, tecnologia, entre outras, estarão envolvidos. Queremos construir, junto com a Prefeitura, uma ponte entre o conhecimento acadêmico e as necessidades reais da população.”

Entre os encaminhamentos definidos na reunião está a criação de um comitê de parceria com a Unit, que será formado por representantes de secretarias municipais com afinidade com o projeto. Também está prevista a capacitação de servidores da Prefeitura, incentivando-os a sugerirem projetos que colaborem com a própria gestão. O projeto-piloto vai iniciar na Farolândia, mas a expectativa é expandir a ação para outros bairros da capital sergipana. A iniciativa representa uma nova forma de atuação conjunta entre universidade e gestão pública, unindo conhecimento e prática em benefício direto da população aracajuana.

A reunião contou com a presença do presidente do Tiradentes Innovation Center, professor Domingos Machado, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior e da secretária municipal de Educação Edna Amorim.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA