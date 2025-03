PMA entrega kits da 40ª Corrida Cidade de Aracaju a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), realiza entre os dias 26 e 29 de março, no Shopping Jardins, a entrega dos kits para a 40ª Corrida Cidade de Aracaju. Cerca de 10 mil atletas estão confirmados para a edição 2025.

Os corredores poderão retirar seus kits nos seguintes dias e horários:

26, 27 e 28 de março (quarta a sexta-feira): das 09h às 22h

29 de março (sábado): das 09h às 11h

A entrega será realizada em uma loja localizada próxima à entrada da portaria “D” do Shopping Jardins, na Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, bairro Jardins.

Para receber o kit, é obrigatório apresentar documento oficial com foto. Atletas das categorias PcD e Juvenil também deverão apresentar documentos e, no caso de menores de idade, autorização assinada pelo responsável legal.

A Sejesp reforça que a retirada dos kits deve ser feita, preferencialmente, pelo próprio atleta. No entanto, será permitida a retirada por terceiros, desde que apresentem:

Procuração particular específica, assinada pelo atleta inscrito;

Documento oficial de identidade do atleta e do responsável pela retirada.

O secretário da Sejesp, José Aquiles, faz um alerta aos participantes: “Estamos trabalhando com uma logística pensada para receber bem os 10 mil corredores. É fundamental que todos fiquem atentos às datas e horários para evitar contratempos. A retirada do kit é obrigatória para a participação na prova e garante também o acesso aos materiais essenciais, como o número de peito e o chip de cronometragem”.

A organização ressalta que não haverá entrega de kits fora do período estabelecido. Por isso, os participantes devem se programar com antecedência para garantir sua participação no evento.

A Corrida Cidade de Aracaju, realizada anualmente em comemoração ao aniversário da capital sergipana, é uma das provas mais esperadas do calendário esportivo local e reúne atletas de várias partes do país.

Atendimento à imprensa

Com o objetivo de esclarecer informações sobre a entrega dos kits, o secretário José Aquiles estará disponível nesta terça-feira, dia 25, para conceder entrevista aos veículos de imprensa. A entrevista pode ser feita nos turnos da manhã e da tarde, na sede da Sejesp, localizada na rua Jacinto Uchôa de Mendonça, nº 165, bairro Grageru. Os interessados devem entrar em contato com a assessoria de comunicação do órgão, pelo telefone: 99661-9268.