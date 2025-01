PMA fará leilões de bens inservíveis da Secretaria de Educação

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Educação de Aracaju realizará dois leilões on-line até março deste ano de mais de 10 mil itens, incluindo equipamentos de informática, refrigeração, mesas e cadeiras. A ideia é permitir que interessados de todo o Brasil possam participar, como empresas ou pessoas físicas podendo fazer múltiplos lances em um lote.

O primeiro leilão será realizado com a mobília que está no galpão da Secretaria de Educação, localizado na Rua Estância, Bairro Cirurgia, nº 2218. Enquanto, o segundo será realizado com os itens que permanecem no galpão da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, situado na Rua Carlos Correia, nº 520, Bairro Siqueira Campos.

“Nós que estamos nesta nova gestão com a prefeita Emília Corrêa temos que mostrar à população, de maneira geral, que estamos aqui para fazer um trabalho transparente e inovador. Nesse primeiro momento, temos a missão de, em 100 dias, realizar dois leilões desses bens inservíveis. São bens que não são mais onerosos para o município, mas que são significativos para os empresários e demais pessoas que possam se interessar”, afirmou o diretor do Departamento Central de Patrimônio da Secretaria de Educação de Aracaju, Evandro Lessa.

Com os recursos arrecadados por meio dos leilões, a Prefeitura de Aracaju pretende investir em melhorias para os servidores.

“Os empresários e o comércio em geral, ao arrematarem um lote desses bens públicos, recuperam esses itens para revendê-los a outras empresas. Por exemplo, as cadeiras das escolas que estão inservíveis, ao serem compradas, são levadas para uma fábrica, que irá reformá-las e revendê-las para o estado, municípios ou qualquer empresa que queira adquiri-las”, explicou Evandro Lessa.

Fonte e foto AAN