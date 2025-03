PMA garante limpeza dos espaços públicos durante o período carnavalesco

O clima de Carnaval contagia a capital sergipana e a Prefeitura de Aracaju assegura apoio logístico a diversos blocos de rua, a exemplo do tradicional Rasgadinho. Nesse contexto, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) preparou um cronograma operacional diferenciado para atender as demandas de limpeza e conservação dos espaços públicos durante o período festivo.

Para o Rasgadinho, evento que atrai milhares de foliões durante os quatro dias de programação, uma verdadeira força-tarefa será direcionada às ruas e avenidas dos bairros Cirurgia, Suíssa e adjacências.

“Teremos equipes diariamente antes, durante o cortejo e após o encerramento dos shows, envolvendo mais de 500 agentes somente para esta operação de limpeza. Mais de 100 dispositivos serão distribuídos ao longo de todo o circuito da festa para que a população faça o descarte correto do lixo de forma correta. Além disso, caminhões compactadores também acompanham o bloco para que a coleta dos resíduos seja efetuada de maneira mais ágil entregando os espaços limpos em um curto espaço de tempo”, detalhou o diretor de Operações da Emsurb, Helder Muniz.

Na tarde sábado, 1º, as equipes entraram na avenida de maneira simultânea aos trios que arrastaram milhares de foliões. Horas antes os últimos repasses foram executados de modo a entregar toda a região do palco e principais ruas de acesso limpas. Os bloquinhos de menor porte que acontecem nos bairros das zonas Norte e de Expansão também receberão o suporte na limpeza, conforme complementou o diretor.

“Teremos equipes percorrendo outras localidades onde os eventos carnavalescos ocorrem até a próxima terça-feira, 4, como os bairros Aruana, Dom Luciano, Palestina, Santos Dumont, Cidade Nova, Olaria, Soledade e Mosqueiro”, pontuou Helder, ressaltando que os procedimentos não irão impactar as demais ações de limpeza do município. Deste modo, a coleta domiciliar e serviços de manutenção acontecem paralelamente.

Fiscalização de ambulantes

Além da higienização das ruas e avenidas, a empresa municipal irá atuar, ainda, na organização do comércio ambulante do Rasgadinho. “Para isso, iremos designar todos os dias mais de 30 fiscais divididos nos turnos da tarde e noite. Eles farão o monitoramento nos 70 pontos fixos autorizados para a venda de bebidas e alimentos. O intuito é facilitar a organização de modo que todos os presentes no evento possam se divertir e os vendedores garantirem a sua renda extra”, informou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento, Bertulino Menezes.

Foto: Ascom Emsurb